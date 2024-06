Venerdì 7 giugno due ragazzi sono morti in un incidente stradale lungo la Tangenziale Nord e precisamente nei pressi di Pero, in provincia di Milano e in direzione Torino. Le vittime si chiamavano Brad Rossi e Richard Busnelli e si trovavano su un’automobile, una Volkswagen Maggiolino, insieme ad altri due ragazzi di venti e diciotto anni, che sono stati ricoverati in gravissime condizioni all’Ospedale Niguarda e San Carlo.

I quattro stavano andando a lavoro quando, secondo le prime ipotesi sulla dinamica emerse dagli accertamenti della Polizia stradale, l’auto sulla quale si trovavano i quattro giovani, un Maggiolone Volkswagen a impattare contro il camion. All’interno dell’automobile c’erano le due vittime, Brad Rossi, di 27 anni, e Richard Busnelli, di 29, e altri due giovani, di 20 e 18 anni.

I ragazzi appartenevano alla comunità rom di Pero ed erano membri di una nota famiglia di giostrai operativa in tutta la Lombardia con i propri impianti da luna park. Sembrerebbe che il gruppo di ragazzi si stesse recando a Bareggio dove c’è un’autopista di proprietà della famiglia Busnelli.

Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente ma sembra che sia stata la vettura dei 4 ragazzi ad andare contro il mezzo pesante e si è ribaltata. Brad e Richard, alla guida e al posto passeggero, sono morti sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione, a quanto apprende l’Adnkronos, ma la dinamica esatta è ancora in corso di accertamento, in galleria, probabilmente per un errore di valutazione durante un sorpasso l’auto, un Maggiolino VW avrebbe agganciato la parte posteriore sinistra del camion provocando una serie di ribaltamenti alla fine terminate con uno schianto sul muro all’uscita della galleria e facendo piegare l’auto.

Uno dei passeggeri è stato sbalzato fuori dal tettuccio e ritrovato all’esterno dell’auto. Le due vittime sarebbero morte sul colpo. Purtroppo gli operatori del 118 arrivati sul posto non hanno potuto fare niente per salargli la vita. Gli altri due passeggeri sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale San Carlo e Niguarda.