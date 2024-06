Ennesimo incidente nel primo pomeriggio di venerdì 7 giugno, intorno alle 15, sulla SS18, in località Santa Cecilia di Eboli. Due auto si sono scontrate frontalmente. L’urto è stato violentissimo. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Alla Polizia Stradale il compito di effettuare i rilievi del caso per comprendere eventuali responsabilità e ricostruire la dinamica del sinistro.

Sono tre le persone che hanno perso la vita a causa dello scontro frontale tra due auto che si è verificato lungo la strada statale 18. Si tratta di tre anziani, tutti residenti in provincia di Napoli. Sul posto i soccorsi che hanno tentato di rianimare le vittime, inutilmente. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare le vittime che erano rimaste incastrate tra le lamiere delle due auto, una Opel Astra e una Fiat Panda.





Tragico incidente ad Eboli: 3 morti

Come riporta Salerno Today, sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco di Eboli che hanno estratto le vittime dagli abitacoli delle vetture e la Polizia Stradale per i rilievi. Indagini in corso, per ricostruire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente avvenuto vicino al Cilento Outlet, sulla statale 18, purtroppo non nuova a questo tipo di tragedie.

Tantissimi i disagi alla circolazione La strada si percorre su una sola corsia – sul posto ci sono anche gli operatori dell’Anas – soprattuto sulla litoranea che porta da Eboli a Paestum ed Agropoli, particolarmente trafficata in questi giorni di primo esodo estivo verso le località turistiche della costa.

24 ore fa un altro grave incidente stradale si è verificato in località Vuccolo Maiorano a Capaccio Paestum. Il sinistro ha coinvolto tre veicoli, tra cui un SUV Suzuki che, finito fuori strada, si è ribaltato su un lato, urtando violentemente contro un lampione della pubblica illuminazione. Intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, i quali hanno estratto dall’abitacolo il conducente del SUV, che è stato successivamente soccorso dall’equipe della Croce Rossa di Via Italia.

L’uomo è stato immediatamente trasportato all’ospedale “Ruggi” di Salerno per le cure necessarie. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, in collaborazione con gli agenti della Polizia Municipale. Al momento, le dinamiche esatte dell’incidente sono in fase di accertamento.