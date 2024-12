Un tragico incidente stradale ha causato la morte di Andrea Bedon, un ragazzo di 17 anni, che ha perso la vita sul colpo a Falzè di Trevignano, in provincia di Treviso, ieri pomeriggio. Andrea, meccanico di professione e appassionato di motori, stava percorrendo una strada in sella alla sua moto da enduro quando, per cause ancora da accertare, ha impattato violentemente contro una Fiat Panda. L’auto, guidata da una donna di 79 anni del posto, si stava immettendo su una strada principale da una via secondaria. A bordo della vettura viaggiava anche la nipotina della donna, che era andata a prenderla a scuola.

Nonostante i tentativi disperati di frenare, Andrea non è riuscito ad evitare l’impatto. La moto ha continuato la sua corsa per una ventina di metri prima di scivolare, finendo tra l’auto e un muretto di recinzione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: il cuore di Andrea ha cessato di battere prima ancora che potesse essere trasportato in ospedale.

Andrea Bedon morto a 17 anni a Trevignano, la sua moto contro un’auto

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 in via Contrada, una zona tranquilla della località. Il sindaco di Trevignano, Franco Bonesso, ha espresso il suo dolore per la tragica perdita: “Una grave tragedia, una vita giovane spezzata da un altro incidente mortale. Non ci sono parole per esprimere il nostro cordoglio. Siamo tutti vicini alla famiglia, alla mamma in particolare”.

Andrea Bedon viveva con la sua famiglia a Trevignano. Era molto conosciuto nella comunità, anche grazie al coinvolgimento della madre, Sonia, che aveva ricoperto il ruolo di presidente del Palio di Trevignano, e della nonna, Anna, che era titolare di un panificio nel centro del paese. Il giovane era un grande appassionato di motori e di pesca.

Le indagini sull’incidente sono in corso e sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Purtroppo, solo due giorni prima, a Conscio di Casale sul Sile, un altro giovane, Samuele Lazzari, aveva perso la vita in un incidente simile. Anche lui, 21 anni, aveva perso il controllo della sua moto dopo un tamponamento con un’auto che si era appena immessa sulla strada principale.