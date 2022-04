Terribile incidente stradale in Friuli lungo la statale 52 al confine tra Cavazzo Carnico (Udine) e Tolmezzo. Per cause ancora da accertare una Saab station wagon e una Fiat 500 si sono scontrate frontalmente. Secondo una prima ricostruzione potrebbe esserci stato un sorpasso azzardato all’origine dell’incidente. Quello che è certo è che l’impatto tra le 2 vetture è stato talmente forte da seminare una scia di detriti per diversi metri della strada.



A perdere la vita nell’incidente sono stati Massimiliano Anesi di 46 anni di Tolmezzo che viaggiava sulla station wagon, e Carlo Lunazzi e Maria Dorigo, una coppia di Tolmezzo di 74 e 71 anni a bordo dell’altra auto. Due i feriti gravi trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso. Sul luogo della tragedia era in atto un forte temporale: il frontale è accaduto poco prima delle 16.30 nel tratto che precede l’ingresso al paese.







Al momento del tremendo urto batteva nella zona una fitta pioggia e il fondo stradale era viscido. Sul posto dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 con più mezzi, i vigili del fuoco del distaccamento del capoluogo carnico. Presenti anche i carabinieri di Tolmezzo. La strada è rimasta chiusa diverse ore fino alle 19.



Quello in Friuli è solo l’ultimo incidente in ordine di tempo. Nel 2021, rispetto al 2020, sono aumentati gli incidenti stradali del 26,7% (64.162 del 2021 contro i 50.625 del 2020), gli incidenti mortali sono stati 1.238 e le vittime 1.313: rispetto l’anno precedente sono aumentati rispettivamente del 15,5% e del 14,1%. Gli incidenti con lesioni sono stati 26.022 e le persone ferite 37.268, con aumenti del 26,9% e del 25,7%.



Il confronto con il 2020, anno caratterizzato dei divieti imposti alla mobilità in funzione del contenimento della pandemia da Covid19, tuttavia, non è realmente rappresentativo del trend dell’incidentalità stradale. L’attività della Polizia giudiziaria ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente 15.628 persone di cui 865 arrestate e 14.763 denunciate in stato di libertà.

