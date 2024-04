A 4 giorni dalla tragedia, anche se manca ancora la conferma dall’analisi del Dna, è stata praticamente identificata anche la seconda vittima dell’incidente avvenuto la domenica di Pasqua in cui ha perso la vita un noto dj: si tratta di una giovanissima modella. Lui si chiamava Hysni Qestaj, in arte “Dj Style Q”, 40 anni, residente a Villeneuve, in Svizzera, ed era al volante della Ferrari Gtc4, andata in fiamme dopo lo schianto a 200 all’ora contro il guard rail a protezione della bretella autostradale che collega Ivrea a Santhià, in Piemonte.

È stato identificato dalla polizia stradale di Torino grazie alla testimonianza del fratello. Sposato e padre di due figli di 11 e 14 anni con la moglie che secondo gli accertamenti della polizia si trova in Kosovo, il dj che poche ore prima dell’incidente aveva messo dischi in un club svizzero ha perso la vita sulla Ferrari insieme a una donna che, fino a oggi, non era stata ancora identificata.

Schianto in Ferrari, la modella è la seconda vittima

La procura di Vercelli ha comunque disposto l’identificazione dei corpi carbonizzati attraverso il test del Dna ma, come riporta il quotidiano Repubblica, accanto a lui era seduta la giovane fotomodella ucraina Anna Kraevskaya, 21 anni. Come per il 40enne, i soccorritori non hanno potuto fare nulla.

Ad aiutare gli investigatori della polizia stradale a identificare il corpo della modella è stata la denuncia di scomparsa presentata alla polizia svizzera dagli amici della ragazza, nata a Odessa ma residente in Svizzera. E proprio in direzione del confine con la Svizzera viaggiava la Ferrari.

Avrebbe perso aderenza con l’asfalto a causa della velocità, senza il coinvolgimento di altri automobilisti, e nell’urto si è spezzata a metà e una delle ruote anteriori è rimbalzata sul prato, a decine di metri di distanza. Il muso della fuoriserie è praticamente scomparso, accartocciato per lo schianto e poi consumato dal rogo divampato. Solo la parte posteriore dell’auto sulla quale viaggiavano la modella e il dj è rimasta intatta.