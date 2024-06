Una forte ondata di maltempo ha colpito, nella serata di ieri, ampie regioni del Nord Italia, causando molti problemi. Esondazioni di numerosi corsi d’acqua, frane e smottamenti: per le persone che vivono in queste zone è stata una notte di terrore. I vigili del fuoco hanno eseguito decine di interventi senza sosta, fino alla mattinata di oggi.

La serata di forte maltempo ha colpito in particolare il Piemonte e la Valle d’Aosta, ma pioggia e vento hanno colpito duramente anche nel Nord-Est. Si segnalano anche alcune bombe d’acqua. Fortunatamente non ci sono persone ferite, ma i danni sono ingenti. Tuttavia, è ancora presto per fare una stima precisa. L’allerta meteo continua anche stamattina. Vediamo la situazione nel dettaglio.

Una notte da incubo a causa del maltempo in Piemonte e Val d’Aosta

Il paese di Cogne, in Valle d’Aosta, è isolato. La località turistica è irraggiungibile dalle 20.15 a causa di una colata di detriti caduta a valle di Epinel. La pioggia battente e la fusione della neve in quota, accelerata dalle alte temperature, hanno aggravato la situazione. Chiuse numerose strade. Anche la rete elettrica e le comunicazioni telefoniche risultano temporaneamente interrotte. I pluviometri hanno registrato, dall’inizio del maltempo, 130 mm di pioggia. Sul posto è presente un presidio medico. Ad Aosta una tromba d’aria ha scoperchiato il tetto di un capannone industriale vicino al campo sportivo.

La serata è stata di forte apprensione in Valle Orco, nel Canavese, a causa di una bomba d’acqua che ha colpito l’intera vallata. Impressionanti le immagini della cascata di Noasca che, nel momento di maggiore perturbazione, ha superato anche il ponte all’ingresso del paese. Qualche centimetro d’acqua è arrivato sulla piazza del paese. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada 460 per diversi smottamenti: uno di questi, dopo Fornolosa, ostruisce completamente la carreggiata stradale. Quattro persone risultano isolate ma stanno tutte bene.

A Usseglio, una frana ha bloccato la strada del Vallone d’Arnas e un ponte è stato chiuso per precauzione sul rio Venaus. Alcuni pastori rimasti bloccati nell’alta valle di Viù sono stati poi riportati a valle dai Vigili del Fuoco, che nel corso della serata hanno ripristinato la regolare circolazione. Resta però alta l’attenzione nel caso in cui le condizioni meteo dovessero di nuovo peggiorare.