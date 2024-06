Occhio al cielo, ma stavolta la minaccia non è rappresentata dalle piogge, bensì da un altro fenomeno meteo che causerà comunque disagi. È già successo di recente, e a detta degli esperti è uno degli effetti diretti del cambiamento climatico. Questi stravolgimenti toccano particolarmente l’Italia per la sua posizione al centro del Mediterraneo.

Stavolta non ci saranno bombe d’acqua. Dal cielo arriverà invece tanta sabbia proveniente dal deserto del Sahara. Nei prossimi giorni si ripeterà infatti un evento che ha già creato particolari disagi. Gli esperti hanno fatto sapere poco fa che dobbiamo prepararci nuovamente a fare i conti con il fastidioso pulviscolo. La mega nube di sabbia stazionerà sull’Italia per un po’, i disagi maggiori si avranno durante alcune giornale precise. Scopriamo quali.

Sabbia che piove dal cielo, nuova ‘ondata’ sull’Italia

Il fenomeno è ormai noto ed è stato ribattezzato “cielo giallo” proprio per la particolare colorazione dovuta alla presenza nell’aria di nubi di sabbia provenienti dal deserto del Sahara.

Come spiega Leggo.it: “A causa del cambiamento climatico, a dominare la scena non è più l’anticiclone delle Azzorre ma l’alta pressione sub-tropicale in arrivo dall’Africa e, tra le conseguenze, oltre a un caldo sempre più estremo, stiamo assistendo anche a un maggior apporto di pulviscolo sahariano”.

Il primo segnale evidente di questo fenomeno lo riscontrano gli automobilisti sulle proprie vetture. Il consiglio per chi aveva programmato di lavare la propria macchina in questi giorni è quello di attendere che la tempesta di sabbia esaurisca i suoi effetti.

A questo proposito, gli esperti fanno sapere che saranno tre i giorni più difficili: venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno. Il sopraggiungere di una perturbazione nella serata di sabato favorirà poi il depositarsi al suolo di tutto il pulviscolo presente in atmosfera grazie alle precipitazioni.