Dal 3 luglio, nell’Unione europea scatta l’obbligo di vendere solo bottiglie di plastica con tappi progettati per rimanere attaccati al contenitore tramite un lembo, i cosiddetti ‘tappi solidali’. Questa misura è parte delle ultime disposizioni della direttiva sulla plastica monouso (Sup) del 2019, che aveva già vietato, dal 2021, la commercializzazione di vari prodotti in plastica monouso, tra cui piatti, posate, cannucce e cotton fioc.

La direttiva Sup, adottata da Bruxelles, mira a ridurre l’inquinamento da plastica, particolarmente evidente sulle spiagge dell’Unione europea. Infatti, come riportato nel testo della direttiva, “i tappi e i coperchi di plastica utilizzati per i contenitori di bevande sono tra gli articoli di plastica monouso che si trovano più frequentemente sulle spiagge dell’Ue”.

L’obbligo si applica alle bottiglie di plastica e agli imballaggi compositi, come i cartoni del latte o del succo di frutta, ma esclude i contenitori in vetro. Questa misura si inserisce in una più ampia strategia per ridurre i rifiuti plastici e promuovere un’economia circolare.

La direttiva Sup è stata adottata nel 2019 e l’Italia ha dato il suo consenso quando Matteo Salvini era al governo. Tuttavia, Salvini ha recentemente espresso il suo dissenso sui social media, criticando queste norme come “ecce-norme surreali volute da Bruxelles”. Il leader della Lega ha pubblicato un messaggio sui social: “Eco-norme surreali volute da Bruxelles? No, grazie. Sì al buonsenso! Per Più Italia e meno Europa, scegli la Lega”. Questa posizione appare in contrasto con il fatto che la norma fu recepita grazie anche ai voti della Lega e entrò in vigore nel 2021.

L’introduzione dei tappi solidali è vista come un passo importante verso la riduzione della plastica dispersa nell’ambiente. Questi tappi, essendo progettati per rimanere attaccati alle bottiglie, dovrebbero ridurre significativamente la quantità di rifiuti plastici, contribuendo a mantenere più puliti gli ambienti naturali, soprattutto le spiagge.

L’industria delle bevande ha dovuto adeguarsi a questi nuovi requisiti, modificando il design dei prodotti per conformarsi alle nuove norme. Questo cambiamento, sebbene possa comportare inizialmente dei costi di adattamento per i produttori, è considerato un investimento per la sostenibilità ambientale a lungo termine.

La direttiva sulla plastica monouso rappresenta un esempio significativo di come l’Unione Europea stia cercando di affrontare il problema dell’inquinamento plastico con misure concrete e obbligatorie. L’introduzione dei tappi solidali per le bottiglie di plastica è una delle tante iniziative volte a ridurre i rifiuti e promuovere pratiche più sostenibili. Nonostante le critiche e le controversie politiche, l’obiettivo principale rimane quello di proteggere l’ambiente e garantire un futuro più sostenibile per le prossime generazioni.