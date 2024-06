È mistero sulla 14enne scomparsa. Sono trascorsi già sei giorni da quando, il 22 giugno scorso, Camilla Suozzi ha lasciato la sua abitazione a Pianoro, provincia di Bologna. La ragazza si è allontanata facendo perdere le proprie tracce e non è più tornata a casa. La sera stessa i genitori hanno presentato denuncia di scomparsa.

Da giorni il papà e la mamma di Camilla non la vedono. Le sue caratteristiche fisiche: capelli corti biondi, alta un metro e settanta, occhi verdi, costituzione robusta, ha un piercing al naso. Il giorno che è andata via dia casa indossava una maglia corta nera e pantaloni corti neri.

Le segnalazioni su Camilla e le ricerche sul campo

Dal 22 giugno la famiglia non ha ricevuto più notizie di Camilla, ma sono arrivate due segnalazioni. La domenica successiva la 14enne sarebbe stata vista nella zona universitaria di Bologna. Martedì, invece, la ragazza è stata avvistata in via de’ Carracci, vicino alla stazione. Tra le ipotesi da valutare c’è anche quella che la giovane possa aver preso un treno per spostarsi.

I genitori di Camilla Suozzi si sono rivolti all’avvocato Barbara Iannuccelli dell’Associazione Penelope. L’associazione è conosciuta per l’impegno nella ricerca di persone scomparse. Subito è stata diffusa una foto della ragazza nella speranza che chi la riconosca possa dare informazioni.

Il legale ha fatto sapere che ogni dettaglio, anche apparentemente insignificante, può essere decisivo per ritrovare Camilla. La famiglia ha lanciato appelli anche sui social. Le autorità stanno monitorando in particolare le stazioni ferroviarie. La comunità di Pianoro si è mobilitata per contribuire alle ricerche. Sono numerose le persone che si sono offerte volontarie aiutando nella distribuzione di volantini e nelle ricerche sul campo.

