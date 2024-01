Dramma a Pistoia all’interno del Convento di Giaccherino, in quello che dovrebbe essere l’ex refettorio, alle porte della città. Durante i festeggiamenti di un matrimonio, un pavimento ha ceduto. “Abbiamo visto lanciare tavoli, bicchieri, perché tutti erano impauriti, quando hanno sentito il forte rumore, noi siamo scesi passando vicino alla stanza dove era crollato il pavimento ed erano cadute le altre persone e c’era tantissima polvere, non si vedeva niente”, racconta una testimone.

E ancora: “Eravamo io e una mia collega – prosegue – e abbiamo sentito urla e persone disperate che piangevano”. “Già dal pomeriggio, mentre stavamo preparando la sala per la festa, sentivamo il pavimento che tremava. Camminandoci sopra i bicchieri vibravano. Alcuni pavimenti, di più stanze, si vedeva bene che erano messi molto male”, racconta Dario, un altro cameriere, a Repubblica.





Pistoia, crolla pavimento durante una festa di matrimonio: 35 feriti

Il dramma si è consumato in pochi attimi. Erano da poco passate le 22 di ieri sabato 13 gennaio quando, mentre gli invitati, in maggior parte giovani, stavano ballando, il pavimento al primo piano ha ceduto e molte persone sono cadute al piano di sotto. Il bilancio parla di 35 feriti di cui 5 sarebbero in gravi condizioni. Tra i feriti ci sono alcuni bambini e anche la coppia di sposi. Nessuno, ha comunicato il governatore Giani, è in pericolo di vita.

Nelle ore scorse il comune di Pistoia ha dato comunicazione della situazione sulle sue pagine social. “A distanza di alcune ore dall’accaduto a Giaccherino, il bilancio resta sostanzialmente invariato. Grazie agli oltre 100 soccorritori che hanno messo anima e corpo nelle operazioni in corso: volontari, sanitari, 118, Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine, Polizia Municipale”.

E ancora: “Grazie alla Croce Verde, alla Misericordia e a tutte le altre associazioni e realtà coinvolte”. Ora bisognerà capire come mai uno stabile non in perfette condizioni sia stato reso disponibile per ospitare una festa di matrimonio.