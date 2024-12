Due prodotti a marchio Conad sono stati ritirati dopo il richiamo del Ministero della Salute. Diverse le cause, per il primo si tratta di errata data di scadenza, per l’altro di alto tasso di arsenico. L’invito, per entrambi, è non consumare e restituire quanto prima il prodotto. Nello specifico, il Ministero suggerisce di: “al fine di tutelare la sicurezza dei nostri consumatori, raccomandiamo ai clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al medesimo lotto”.

“Di riconsegnarli nel punto vendita Conad nel quale sono state acquistate che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso”. Il problema dell’arsenico è particolarmente sentito a livello comunitario. Gli ultimi studi rivelano che un’assunzione prolungata potrebbe causare gravi problemi.





Conad, due prodotti alimentari ritirati dal mercato

Per questo motivo, l’Europa ha deciso di abbassare progressivamente la concentrazione di arsenico inorganico nei prodotti a base di riso destinati all’infanzia. Tornando ai prodotti ritirati, si tratta di una crema di cereali biologica per bambini e un’insalata capricciosa, già pronta per essere consumata. L’insalata capricciosa Conad, prodotta da Santori e Schilirò Srl nello stabilimento di Pianoro (Bologna) è stata richiamata a causa di una data di scadenza errata del lotto 2404.

A dare notizia dettagliata è poi il Fatto Alimentare, che scrivie come: “Sulla confezione si legge 29 dicembre del 2025, ma la data corretta è 29 dicembre 2024. La “crema di cereali riso biologica” per bambini nella confezione da 200g è oggetto del secondo richiamo a causa di un residuo di arsenico superiore agli standard ammessi. Il produttore è ANTAAR&S SPA, lo stabilimento è a Cava Manara, in provincia di Pavia”.

E ancora: “Sono tre i lotti interessati, e si possono controllare sul retro della confezione, in basso a sinistra: L 11341, L 11041, L 11042“. In natura, esistono due tipi di arsenico: organico, naturalmente presente nel pesce e nei frutti di mare, e inorganico, che è cancerogeno per gli umani.