Un gravissimo incidente è avvenuto sulla via Pontina Vecchia all’altezza di Ardea, in provincia di Roma, nel pomeriggio di giovedì 28 marzo. Uno scontro terribile, che ha visto coinvolte tre automobili. Purtroppo c’è una giovane vittima: si tratta di una bambina di soli otto anni, che viaggiava all’interno di uno dei veicoli coinvolti.

Il bilancio è drammatico: oltre alla bambina di 8 anni deceduta, altri bimbi sono rimasti feriti insieme a un adulto. Il drammatico incidente stradale si è verificato all’altezza dell’incrocio con via della Pescarella quando mancavano pochi minuti alle 16.





Incidente sulla Pontina Vecchia, scontro tra tre auto: muore una bambina di 8 anni

L’impatto violento è avvenuto alle 15.45 in via Pontina Vecchia all’incrocio con via della Pescarella ad Ardea, comune di circa cinquatamila abitanti della città metropolitana di Roma Capitale, nel Lazio. Come detto, le auto coinvolte nel terribile incidente stradale sono tre e dopo lo schianto è scattato subito l’allarme.

Sul posto sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Pomezia, insieme ai carabinieri della tenenza di Ardea, alla polizia locale e ai sanitari del 118. Gli operatori del 118 hanno provato a salvare la piccola ma non c’è stato niente da fare. In auto, poi un’altra scoperta terribile, perché oltre alla vittima, c’erano altri bambini.

Come riporta Latina Today, i tre bambini rimasti feriti hanno tutti tra gli 8 e i 10 anni e sono stati portati in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni. Ferito anche un adulto per il quale è stato invece necessario il trasporto in eliambulanza in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma.