Capodanno: quanto si può bere in base a peso, altezza e genere per salvare la patente

Siamo ormai arrivati quasi alla fine del 2024, infatti tra poche ore arriverà il nuovo anno. Alla luce del nuovo codice della strada in molti si sono chiesti quanto è possibile bere a Capodanno per evitare di perdere la patente. E c’è una differenza per quanto concerne altezza, peso e genere. A parlarne è stato il sito di Repubblica, che ha spiegato come sarà possibile evitare sanzioni.

Ci sono delle tabelle per il tasso alcolemico “sulla base di più fattori: i livelli di alcol stimati per le bevande più diffuse consumate nelle quantità standard per ogni dose (330 cc per la birra, 125 cc per il vino, 80 cc per vini liquorosi e aperitivi, 40 cc per digestivi e superalcolici, 100 cc per champagne e spumante), il sesso, il peso corporeo del guidatore (indicato tramite valori esemplificativi) e la modalità di assunzione della bevanda (se a stomaco pieno o vuoto). Le donne, avendo normalmente un maggior quantitativo di tessuti adiposi rispetto agli uomini, sono ritenute più sensibili all’alcol, mentre bere a stomaco vuoto ne accelera l’assorbimento e aumenta rapidamente il tasso alcolemico”.

Quanto si può bere a Capodanno per evitare sanzioni alla patente

I valori dell’alcol “si riferiscono ad una assunzione entro i 60-100 minuti precedenti e sono solo indicativi, quindi non hanno alcun valore legale”. E Repubblica ha portato degli esempi concreti per scongiurare problemi: “Se una donna che pesa 55 kg ed è a stomaco vuoto vuole mettersi al volante senza rischiare sanzioni dovrà limitarsi a bere o 1 bicchiere di vino, o 1 birra normale a 5 gradi, ma può scegliere anche tra 1 bicchiere di champagne o spumante, 1 digestivo o 1 superalcolico non superiore ai 45 gradi. Se invece la stessa donna è a stomaco pieno, potrà aumentare i bicchieri di vino a 2, ma potrà continuare a bere solo 1 bicchiere di birra”.

E ancora: “Oppure, potrà scegliere 2 superalcolici da 35 gradi, 2 bicchieri di champagne o spumante, o 1 superalcolico da 60 gradi. E poiché più il peso aumenta, più diminuisce l’incidenza dell’alcol sull’organismo, ne consegue che una donna di 80 kg potrà bere, a stomaco vuoto, 2 birre leggere, 2 digestivi, o 2 bicchieri di champagne o spumante e, a stomaco pieno, potrà arrivare fino a 3 birre leggere, 3 aperitivi, 3 superalcolici leggeri o 4 bicchieri di champagne o spumante”.

Poi si è passato agli uomini: “Un uomo di 70 kg a stomaco vuoto potrà scegliere tra: 1 bicchiere di vino, 1 birra, anche da 8 gradi, o 2 birre leggere, 1 superalcolico, anche da 60 gradi, 2 digestivi, 2 bicchieri di champagne o spumante. E lo stesso uomo, a stomaco pieno, potrà guidare senza problemi anche bevendo 3 bicchieri di vino, 3 birre, 4 digestivi, 2 superalcolici da 60 gradi e, addirittura, 4 bicchieri di champagne o spumante. Anche in questo caso, le dosi che si possono assumere aumentano con il peso. Quindi, se il peso dell’uomo è di 90 kg, a stomaco vuoto potrà scegliere tra: 2 birre, 2 bicchieri di vino, 3 digestivi, 2 superalcolici da 45 gradi e 3 bicchieri di champagne o spumante. Lo stesso uomo, a stomaco pieno, potrà assumere, rimanendo nei limiti alcolemici di legge, 4 birre, 4 bicchieri di vino, 5 digestivi, 2 superalcolici da 60 gradi o 6 bicchieri di champagne o spumante”.

Il sito Cocktail Engineering si è poi soffermato sul Gin Tonic: “se un uomo di 80 kg assume 1 Gin Tonic a digiuno avrà un tasso alcolemico di 0,37 g/l, mentre a stomaco pieno il tasso scenderà a 0,22 g/l. Entrambi i valori rispettano ampiamente i limiti consentiti dalla legge. Ma se ad assumere 1 Gin Tonic è una donna di 65 kg a stomaco vuoto, il suo tasso alcolemico sarà di 0,64g/l e la donna non potrà mettersi alla guida. Se invece la stessa donna assumerà il cocktail a stomaco pieno il suo tasso alcolemico sarà di 0,36 g/l, e rientrerà nei parametri di legge. E se i Gin Tonic che si bevono sono 2? L’uomo di 80 kg potrà mettersi al volante solo se avrà assunto i 2 cocktail a stomaco pieno rimanendo, con un tasso alcolemico di 0,44 g/l, sotto il limite consentito. Se invece li berrà a stomaco vuoto il suo tasso alcolemico salirà a 0,77 g/l. La donna di 65 kg, invece, con 2 Gin Tonic non potrà guidare né a stomaco vuoto (1,28 g/l), né a stomaco pieno (0,72 g/l)”.

C’è pure il metodo D per autovalutarsi. Sempre Repubblica ha rivelato che “la formula si applica dividendo la quantità di alcol ingerita espressa in grammi per il peso della persona moltiplicato per un determinato coefficiente, che corrisponde, per gli uomini, a 0,7 se si è a stomaco vuoto e a 1,2 se si è a stomaco pieno e, per le donne, a 0,5 se si è a stomaco vuoto e a 0,9 se si è a stomaco pieno. Per ottenere i grammi di alcol presenti nella bevanda assunta, bisogna moltiplicare la sua gradazione alcolica, che esprime il contenuto di alcol in volume su 100 ml, per il numero 8. Così, per esempio, un litro di birra da 5 gradi corrisponde a 40 grammi di alcol ingeriti. Questo valore va poi adattato alla quantità di birra realmente consumata. Se per esempio se ne beve mezzo litro, i grammi di alcol ingeriti si riducono a 20. Ai fini del calcolo può essere utile sapere che un bicchiere di vino o di spumante standard misura da 8 a 10 cl, un vino liquoroso intorno ai 6 cl, mentre liquori o distillati non superano i 5 cl. Comunque, una volta individuati i grammi di alcol presenti nella bevanda, si può procedere alla determinazione del tasso alcolemico attraverso l’applicazione della formula”.

Per poi concludere con esempi fattivi: “Consideriamo, per esempio, il caso di un uomo del peso di 80 kg e di una di donna di 60 kg a stomaco vuoto che hanno bevuto entrambi mezzo litro di birra a 5 gradi, pari dunque a 20 grammi di alcol ingeriti. Per l’uomo il calcolo sarà di un tasso alcolemico di 0,35 g/l, ottenuto dividendo i 20 grammi di alcol ingeriti per il peso di 80 kg moltiplicato per il coefficiente 0,7, mentre per la donna il tasso alcolemico sarà di 0,66 g/l, ottenuto dividendo i 20 grammi di alcol ingeriti per il peso di 60 kg moltiplicato per il coefficiente 0,5. Come si vede, mentre l’uomo rientra nei limiti legali di 0,5 g/l, la donna li sfora e quindi non potrebbe mettersi al volante. Se invece gli stessi soggetti fossero stati a stomaco pieno, il peso dell’uomo (80kg) sarebbe stato moltiplicato per il coefficiente 1,2 e quello della donna (60 kg) per il coefficiente 0,9. E il risultato sarebbe un tasso alcolemico di 0,21 g/l per l’uomo e di 0,37 g/l per la donna. Entrambi rientranti nei limiti consentiti”.