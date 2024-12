Lettera choc a Babbo Natale. Ha scosso profondamente l’Italia la scoperta di una docente italiana sotto l’albero di Natale . Non si tratta della classica richiesta di doni da parte di un bambino, ma di un messaggio straziante scritto da uno studente universitario. Una lettera il cui autore al momento è ancora anonimo.

La docente è rimasta gelata dal contenuto e ha deciso di aggiungere al biglietto il proprio numero di telefono. Poi pubblicato la foto della lettera su Facebook, nella speranza di raggiungere lo studente. Da lì è partito l’allarme. Ma ecco cosa c’era scritto.

Nella lettera, il ragazzo ha espresso un dolore profondo: “Vivere è diventato estenuante, non ho più voglia di combattere per ciò che desidero. Se possibile, vorrei che ponessi fine alle mie sofferenze. Vorrei addormentarmi e non svegliarmi più”.

“Come ogni anno – spiega la professoressa Anna Castellano nel suo post – nell’atrio Cherubini del nostro Politecnico di Bari, un albero di Natale viene addobbato non solo con luci e decori natalizi, ma anche con tanti simpatici messaggi scritti dai nostri studenti: lettere indirizzate a Babbo Natale o ai docenti stessi, con quasi sempre il desiderio di superare un esame”.

La scoperta della prof è avvenuta per caso: “Come ogni anno, mi soffermo a leggere i messaggi dei nostri studenti. Quest’anno una lettera mi ha profondamente colpita… Ho pensato più volte se pubblicare o meno questo messaggio, ma penso che sia l’unico modo per raggiungerti”.

La docente ha poi rivolto un accorato appello all’autore della lettera: “Caro Studente, la vita è un ‘miracolo’ ogni giorno, siamo tutti pronti ad abbracciarti e a parlare subito con Babbo Natale perché ti mostri la ‘bellezza’ della tua età e la ‘sacralità’ della tua vita. Ho il suo cellulare: chiamami e te lo cedo”.

Sotto il post della professoressa sono comparsi decine di commenti di solidarietà verso il giovane. Tra i messaggi più toccanti, si legge: “Caro studente, sapevi o comunque speravi che qualcuno ti leggesse. Questo è già un passo importante, il più importante… hai capito che hai bisogno di aiuto. Il mondo non è così terribile, sei giovane e hai una lunga strada davanti. Certo, non sempre sarà una passeggiata, a volte inciamperai, a volte qualcuno ti spingerà per farti cadere, altre volte per darti coraggio. Ma la vita è meravigliosa! È un dono! Goditela… intanto Babbo Natale aspetta una tua chiamata… non esitare, falla.” E ancora: “Caro studente, hai il numero di un Babbo Natale. Chiamalo, poi, se sarà necessario, creeremo una rete intorno a te.”