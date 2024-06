Improvviso incidente nella capitale Roma. Un’auto è piombata da un momento all’altro su alcuni tavolini di un ristorante, generando il panico tra i clienti presenti. La gente che si trovava in quel momento a consumare nell’attività commerciale ha cominciato a scappare per la paura. Una bambina di 5 anni è stata ferita, mentre era in compagnia della mamma e del papà.

L’incidente a Roma ha visto protagonista quest’auto, che è piombata sui tavolini esterni di questo ristorante. La bambina di 5 anni è rimasta ferita nel caos generale. La vettura in questione era una Fiat Multipla di colore grigio. La Presse è riuscita a sapere che altri clienti hanno immediatamente preso la targa del veicolo per informare i poliziotti.

Leggi anche: “Impatto devastante”. Un morto e cinque feriti sulla strada della morte, anche bambini nell’incidente





Incidente a Roma: auto piombata sui tavolini di un ristorante

L’incidente a Roma ha visto quest’auto finire sui tavolini del ristorante Tonnarello, che si trova nell’area di Trastevere. Stando a quanto emerso, la vettura apparterrebbe ad un uomo di nazionalità nordafricana. Alcuni testimoni hanno detto che colui che era alla guida pare che stesse fuggendo da qualcosa. La polizia di Roma Capitale è al lavoro per capire cosa sia realmente accaduto.

Per fortuna le condizioni della bambina ferita non sono gravi e quindi non è in pericolo di vita. Il conducente è fuggito e avrebbe anche fatto altre manovre azzardate, come scritto dal sito Gaeta.it, prima di sparire nelle stradine di Trastevere. Alla fine è stato lo spavento ad essere protagonista assoluto, mentre per le persone non ci sono state altre conseguenze fisiche.

Si è in attesa di riscontri sull’auto pirata, quindi nelle prossime ore gli agenti potrebbero arrivare a rintracciare l’autore di questo gesto sconsiderato, che ha messo a repentaglio la vita di molte persone.