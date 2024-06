Un terribile incidente è costato la vita a Renzo De Nardi, 74enne per anni impiegato della polizia locale. Sotto choc un intero paese Renzo, infatti, era molto conosciuto e stimato. Lo schianto è avvenuto ieri, 20 giugno, lungo la strada regionale 355, che attraversa la Val Degano, all’altezza di Chiassis, frazione di Lauco. Il 74enne era a bordo di un’auto, guidata da un amico, che si è scontrata con una vettura a bordo della quale c’era una famiglia di quattro persone.

>> “Ha chiesto tanti soldi”. Al Bano chiamato dalla tv per il programma di punta e scoppia il caso: il cachet è altissimo

Ancora da capire la dinamica ma sembra che una delle due auto abbia invaso la carreggiata. L’uomo alla guida del veicolo dove si trovava De Nardi, che viaggiava in direzione di Villa Santina Ovaro, è ricoverato in codice rosso a Udine e nell’impatto sono rimaste ferite altre quattro persone oltre a lui.





Lauco, incidente frontale: morto un 74enne

Tutte facente parti della stessa famiglia: papà – classe 1975 di Casarano (Lecce) e militare di professione di stanza in Friuli, mamma e due bambini. Sul posto i carabinieri di Tolmezzo, la polizia locale di Tolmezzo e i vigili del fuoco di Udine. I mezzi sono stati sequestrati e si aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Tantissimi, come detto, in messaggi di cordoglio arrivati per Renzo De Nardi.

Classe 1949 era originario di Aviano e residente a Pontebba. La strada 355 è tristemente nota. Nello stesso tratto lo scorso 22 aprile perse la vita il 24enne Thomas Del Linz. Il giovane, alla guida della sua Citroen Saxo, stava percorrendo la regionale in direzione di Tolmezzo. Al chilometro 4 + 100 avrebbe invaso la corsia opposta in una curva a sinistra.

Sull’altra carreggiata stava arrivando una Ford Fiesta con al volante una donna, E. Z., classe 1956. Inevitabile l’impatto. L’auto condotta dal giovane aveva colpito l’altra vettura sia frontalmente si lateralmente. Il ragazzo era morto sul colpo.