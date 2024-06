Al Bano è un pilastro della musica italiana ma è famoso anche all’estero. La scalata verso il successo, quello vero, è iniziata dopo l’incontro con Romina Power, che diventò compagna sul palco e anche nella vita. Da anni e anni sulla scena, con parentesi anche in tv – ricordiamo il ruolo di coach a The Voice e a Io Canto, tra gli ultimi – il leone di Cellino San Marco ha fatto una marea di sacrifici per assecondare la sua passione per la musica e l’ossessione per Sanremo.

“Il mio primo lavoro fu pitturare porte in un cantiere del Giambellino. Mi arrangiavo dormendo lì, poi il responsabile mi disse che non potevo più farlo”, ha raccontato il cantante in una lunga intervista concessa a Repubblica dove parla del suo arrivo a Milano. Poi il cameriere in un ristorante in zona Duomo, esperienza dura ma formativa che definisce “una bella lezione di sociologia”.

Al Bano verso il programma tv top ma “cachet troppo alto”

La sua carriera è nota a tutti e il suo sogno quello di concedersi un ultimo Sanremo, magari in coppia con Checco Zalone, ha aggiunto. Ma ci potrebbe anche essere spazio per un reality. Il Grande Fratello, per esempio, che lo avrebbe già contattato per convincerlo a entrare nella Casa durante la prossima edizione del reality.

Lo sostiene Amedeo Venza, che tramite il suo profilo Instagram ha rivelato che la produzione sarebbe in contatto con il cantante. A quanto pare mancherebbe solo la firma ma, stando alle parole dell’esperto “il cachet è troppo alto e quindi quasi sicuramente non ci sarà“. La cifra precisa non è data da sapere, oltre al fatto che è solo una voce, ma sicuramente ci sarà chi ha da ridire per questi compensi tanto alti.

La macchina del Grande Fratello del resto è già in movimento per settembre, quando Alfonso Signorini darà il alla nuova edizione. Rimanendo sempre nel campo dei volti noti e soprattutto delle voci, pare che la produzione abbia contattato anche Vera Gemma, la figlia d’arte, attrice ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi e Luca Vezil, l’ex fidanzato di Valentina Ferragni.