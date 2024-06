E tra i tanti matrimoni vip di questo periodo anche quello della cantante e del compagno storico, anche lui nel mondo dello spettacolo. La notizia delle nozze è arrivata a mezzo Instagram, con un post con le foto più rappresentative del loro giorno. I due si sono uniti con rito civile e nella didascalia lasciata dalla cantante si legge una romantica dedica: “Quando il mondo ti ricorda che sei al mondo…”. E poi la data delle nozze: 20 giugno 2024.

Sempre nel post che annuncia le nozze, la cantante ha pubblicato una gallery di foto insieme al neo marito, anche lui vestito di bianco. C’è una foto delle loro mani con la fede al dito, l’immagine dei due di spalle di fronte all’officiante e poi la coppia abbracciata e ricoperta da confetti. Tra i tanti commenti di congratulazioni e di auguri anche quelli di Luciana Littizzetto, Drusilla Foer e Francesca Fialdini.

La cantante si è sposata

Così anche Tosca Donati si è sposata. La cantante e attrice, 56 anni, è convolata a nozze con il compagno Massimo Venturiello, attore e regista teatrale. Sono legati dal lontano 2003 e il loro sembra essere un grande amore, come dimostra il grande passo fatto giovedì 20 giugno. Ma non solo legame sentimentale, anche artistico.

Insieme hanno fondato una compagnia teatrale, chiamata ‘Il padiglione delle meraviglie’. Come detto, anche lui ha alle spalle una carriera da attore. Il debutto di Massimo Venturelli è avvenuto a teatro, ha messo in scena, diretto e interpretato sul palcoscenico rivisitazioni teatrali de Il grande dittatore di Charlie Chaplin e La strada di Federico Fellini, in cui ha recitato anche Tosca.

La cantante è stata al suo fianco anche in altre diversi lavori, come L’opera da tre soldi di Bertolt Brecht, Gastone di Ettore Petrolini, Il borghese gentiluomo di Molière. Tosca al Festival di Sanremo 2007 Tosca portò in gara una canzone scritta da Massimo Venturiello: Il terzo fuochista. Inoltre la coppia ha duettato anche sul palco dell’Ariston.