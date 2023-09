Uccisa a colpi di fucile pochi giorni fa in Abruzzo, l’orsa Amarena e i suoi due cuccioli erano saliti solo pochi giorni fa alla ribalta dei social dopo la pubblicazione di un video in cui molti abitanti e turisti in visita a San Sebastiano dei Marsi hanno ripreso la ‘passeggiata’ per le strade di un paesino. Nel video si vedeva l’orsa e i suoi piccoli attraversare il paese pacificamente, circondati dagli abitanti intenti ad ammirare la scena, increduli e felici per l’avvistamento della docile orsa.

Per molti, l’episodio era stato l’ennesima conferma della possibile convivenza tra grandi carnivori ed esseri umani. Poi nella serata l’orsa Amarena è stata uccisa a fucilate da un uomo, un 56enne accusato del reato 544bis del codice penale, ossia chiunque procuri per crudeltà o senza necessità la morte di animali. L’uomo rischia dai 4 mesi ai 2 anni di reclusione.

Orsa Amarena, trovati i cuccioli dell’orsa uccisa in Abruzzo

“L’uccisione di una femmina di orso marsicano rappresenta un episodio grave, sui cui è doveroso fare quanto prima chiarezza. Sono in costante contatto con tutti i soggetti istituzionali che in queste ore lavorano per far luce sulla vicenda: è necessario adesso il massimo coordinamento tra ministero, Regioni, Ente Parco, Ispra, Cufa, sindaci e prefetti”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

“Il nostro impegno – ha aggiunto – è rivolto anche alla protezione dei cuccioli dell’orsa, facendo di tutto affinché possano restare in libertà. Invito infine a moltiplicare l’impegno nell’osservare comportamenti corretti per prevenire ogni possibile conflitto tra gli animali e le persone”. Intanto sono stati avvistati i cuccioli di Amarena, l’orsa uccisa a fucilate la sera del 31 agosto da un 56enne di San Benedetto dei Marsi, in Abruzzo.

I piccoli – riferiscono all’agenzia Adnkronos dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – sono stati individuati in una zona di campagna, dove si suppone abbiano trovato rifugio dopo la morte della madre. Ora si lavora per cercare di metterli in salvo il prima possibile. I cuccioli di Amarena sono stati individuati nella notte, grazie alle segnalazioni di cittadini i due cuccioli e si trovano non troppo lontani dal luogo in cui la madre è stata uccisa.