Maltempo ed eventi estremi, ecco le regioni più a rischio. Negli ultimi giorni diversi fenomeni hanno interessato l’Italia. Pioggia, temporali, grandine, vento forte, frane e alluvioni hanno colpito duro in particolare il Piemonte e la Valle D’Aosta dove molte strade sono rimaste chiuse e diversi comuni isolati. Ci sono stati anche due morti nel canton Ticino in Vallemaggia a causa di una frana.

In questo lunedì primo luglio il sole e l’alta pressione l’hanno fatta da padrone e il caldo africano ha portato temperature elevate soprattutto al Sud e nelle isole. Tuttavia non durerà a lungo. Ora sull’Italia è in arrivo il Maestrale con aria fresca e secca anche nel meridione. Dunque ecco di nuovo temporali e piogge. Sono in particolare due le perturbazioni previste, una tra lunedì e martedì, l’altra tra martedì e mercoledì.

Leggi anche: “Ci sono due morti”. Si contano le vittime del maltempo: alluvioni, frane e case scoperchiate. C’è anche un disperso





Allerta meteo, le previsioni per le prossime ore

La Protezione Civile ha reso noto un bollettino di allerta meteo per la giornata di lunedì 1 luglio 2024, con diverse allerte. In Veneto c’è un’Allerta Gialla per Rischio Idraulico. Le zone interessate: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

C’è anche un’Allerta Gialla per Rischio Temporali in Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene.

Nel Bellunese temporali e piogge intense erano annunciati e sono arrivati. Puntuali anche i danni da maltempo. I primi si sono registrati a Val di Zoldo, nel primo pomeriggio di oggi.



La strada del Passo Duran è chiusa per una vastissima colata detritica.@Daniele_V94 pic.twitter.com/CfVKq9ADDq — Kurosh74 (@Kurosh_74) July 1, 2024

Rischio temporali anche sul Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Infine c’è un’Allerta Gialla per Rischio Idrogeologico in Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene. La popolazione è tenuta a prestare massima attenzione e seguire le indicazioni delle autorità per evitare disagi.

“Paesi isolati senza luce e telefono”. Maltempo Italia, due regioni in ginocchio