Temporali, piogge, frane e alluvioni. Il Nord Italia è flagellato dal maltempo e purtroppo oltre ai danni e ai disagi si contano anche due vittime. In Valle d’Aosta, in particolare, c’è stata un’alluvione e solo per miracolo non ci sono stati morti. A Cogne è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per salvare una famiglia con una bambina piccola. Erano rimasti bloccati in Valnontey.

Un altro intervento ha messo in salvo tre persone isolate nel vallone dell’Urtier. Cogne è rimasta isolata perché la regionale 47 è rimasta chiusa da Ozein. I temporali, scoppiati nella serata di sabato 29 giugno e proseguiti fino a domenica mattina, hanno ingrossato torrenti e fiumi che hanno esondato in diversi punti. Sono tante le persone evacuate e sfollate sia in Piemonte che in Valle d’Aosta.

Case scoperchiate, frane e danni alle vetture: ci sono due morti

Numerose strade sono state chiuse a causa delle frane e del rischio esondazioni torrenti. Le forti grandinate hanno provocato danni a decine di vetture, come a Cuorgnè. In alcune zone i temporali e il vento forte hanno perfino smantellato i tetti delle case. L’amministrazione regionale ha fatto sapere che nella Valle di Cogne “sono in corso sopralluoghi tecnici per un’altra verifica dei danni causati dal maltempo e per valutare gli interventi da attivare”.

A Locana, in Valle Orco, ben 37 persone sono state trasferite da un ristorante rimasto isolato dopo una frana. A Chialamberto, località della Val Grande colpita da una colata di fango e detriti, è stato evacuato per precauzione un condominio di 50 persone. I centri abitati di Noasca e Ceresole Reale, nell’alta Valle Orco, sono rimasti isolati da ieri sera a causa di due frane. La provinciale 460 del Gran Paradiso è stata chiusa.

Macugnaga😢strade chiuse ovunque per frane ed esondazioni nella notte, Strada del Sempione, Alpe Veglia, Macugnaga, Valsesia😢 pic.twitter.com/MloTLKSY96 — Tiziana (@Tiziana95627735) June 30, 2024

#Maltempo #Piemonte, forti piogge a Torino e Verbania Cusio Ossola: effettuati dai #vigilidelfuoco 80 soccorsi per frane e soccorso persone in difficoltà. A Montanaro (TO) salvata stanotte una famiglia di 3 persone bloccata in auto per innalzamento torrente Orco [#30giugno 8:15] pic.twitter.com/ZYNWyVryBk — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 30, 2024

90 persone, inoltre, sono state evacuate nella notte a Macugnaga, località del Verbano-Cusio-Ossola ai piedi del monte Rosa, per l’esondazione del torrente Tambach. Purtroppo ci sono stati anche due morti e un disperso per un nubifragio nel Canton Ticino. In Vallemaggia, fanno sapere i media della Svizzera italiana, i temporali hanno provocato una imponente frana in zona Fontana. Le salme di due persone sono state recuperate, è in corso l’identificazione. Proseguono le ricerche di una terza persona dispersa.

