Un drammatico evento ha scosso una intera comunità. In un’abitazione, due anziane sorelle sono state trovate prive di vita. La scoperta è stata fatta dai Carabinieri, intervenuti dopo una chiamata di emergenza al 112. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvare le due donne. Le due sorelle di 80 e 83 anni che vivevano da sole, sono state trovate riverse sul pavimento, prive di vita.

Il ritrovamento è avvenuto dopo che un nipote, preoccupato per la mancanza di risposta alle sue chiamate da due giorni, si è recato nell’appartamento delle zie. Secondo quanto emerso dalle prime indagini e dall’ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, sembra trattarsi di una tragedia dovuta a cause naturali. “Pare che una delle sorelle sia morta cadendo nel tentativo di soccorrere l’altra che aveva avuto un malore”, una dinamica che aggiunge ulteriore tristezza a questo fatto di cronaca che arriva da Modica, in Sicilia.

Due sorelle trovate morte in casa, non rispondevano alle telefonate del nipote

Gli inquirenti, dopo aver completato i rilievi, non hanno ritenuto necessario disporre un’autopsia, a conferma dell’assenza di elementi di sospetto. Le salme delle due sorelle sono state restituite ai familiari per l’organizzazione delle esequie.

Questo tragico episodio ricorda quanto sia essenziale creare reti di sostegno per le persone più vulnerabili, affinché simili situazioni non si ripetano. La comunità di Modica si stringe nel dolore per la perdita di queste due sorelle, simbolo di una solitudine che, purtroppo, ancora oggi colpisce molte persone.