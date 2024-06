Arrestato per reati inerenti alla pedofilia il famoso conduttore italiano, ora è in carcere. È stata la giudice per le indagini preliminari Ileana Raimundo, su richiesta del pm Giovanni Tarzia, ad aver deciso così. Si parla di accuse davvero molto gravi: violenza sessuale e produzione di materiale pedo-pornografico. Il famoso presentatore, conosciuto e stimato e in tutta Italia, sembra si fosse creato un profilo finto di una sedicente 16enne di nome Alessia che usava per “adescare bambini e ragazzini di età compresa fra i 9 e i 14 anni”.

Agli stessi l’uomo chiedeva di mostrarsi “nudi e intenti a compiere atti di autoerotismo” in cambio promesse a luci rosse di questa finta Alessia. Parliamo di Andrea Piscina, il famoso speaker di Radio RTL 102.5. A riportare invece la notizia è il Corriere della Sera, sono loro i primi a raccontare di questa terribile vicenda che riguarda il 25enne.





Arrestato per pedofilia il famoso conduttore italiano

Sembra inoltre che Piscina non avrebbe “mai conservato questo materiale in quanto tutto sarebbe sempre avvenuto in videochiamata”, tuttavia, il suo smartphone creava automaticamente delle miniature dell’anteprima conservandole in archivio anche dopo che tutto veniva cestinato o cancellato, per questo gli inquirenti sono riusciti a scoprire centinaia se non migliaia di contenuti pedo-pornografici di bambini di età variabile tra i 9 e i 14 anni. Inoltre, scrive sempre il Corriere, che gli inquirenti avevano già fatto visita ad Andrea Piscina e proprio sullo stesso telefono non c’era traccia di nulla.

Anche RTL 102.5, che con questa vicenda dovrà gestire un danno di immagine non di poco conto, dice: “RTL 102.5 ha appreso con incredulità e sgomento la notizia dell’arresto di Andrea Piscina. La dirigenza di RTL 102.5 non era a conoscenza dell’indagine in corso a Milano sullo speaker. RTL 102.5 ha deciso di sospendere in via cautelativa Andrea Piscina da ogni attività legata all’emittente in attesa del lavoro della magistratura, in cui ripone piena fiducia”.

Curriculum di Andrea Piscina: "Educatore all'Oratorio Sant'Angela Merici dal settembre 2012 ad oggi. Educatore di gruppo adolescenti, volontario con frequenza giornaliera presso il centro di aggregazione giovanile OrPaS." 😏 https://t.co/tSz5thvTIb — Chance 🤺 Giardiniere 🍊 🔞 (@ChanceGardiner) June 14, 2024

Le indagini su Andrea Piscina sarebbero partite già dal 2023, ovvero quando la mamma di un 13enne si era accorta del suo cambio d’umore. Poco dopo la donna aveva scoperto che il figlio era uscito per andare a conoscere finalmente questa “Alessia”, ma all’incontro c’era appunto Piscina. Il ragazzo racconta tutto alla madre e iniziano le indagini dopo la denuncia.

