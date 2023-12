Uomini e Donne, allarme tra i fan dell’ex volto del programma. Divenuta famosa grazie al dating show di successo di Maria De Filippi, la vip di Canale 5 ha annunciato di doversi sottoporre ad alcune visite mediche specialistiche. La notizia si diffonde a poco tempo di distanza da quando la vip ha dovuto tenere testa agli attacchi hater che ha subito e che hanno tirato in ballo anche la figlioletta di appena 2 anni. Ed è così che la 26enne torna sui social per raccontare gli ultimi avvenimenti che la riguardano da vicino.

L’annuncio di Ludovica Valli mette in allarme tutti i fan. Bastano poche parole per fare cadere i fan nel panico. Ed infatti è accaduto questo all’ex volto di Uomini e Donne che solo da qualche mese ha messo a tacere gli hater a proposito di alcune frasi offensive che avrebbero tirato in ballo il suo rapporto con la figlioletta.

Leggi anche: “Tua figlia…”. Orrore sulla bimba di 2 anni della vip di Canale 5. La furia della mamma





L’annuncio di Ludovica Valli mette in allarme tutti i fan: “Resto fiduciosa”

La mamma della piccola e splendida Anastasia e di Otto Edoardo ha rivelato ai fan di essere in particolare apprensione: ecco spiegato il motivo di tanta agitazione. “Era quasi un anno che rimandavo quella visita – scrive la più piccola delle sorelle Valli – Un po’ per paura, un po’ per la mancanza di tempo, ogni volta qualche scusa diversa. Questo per dirvi di volervi bene, tanto bene e controllarvi“.

E ancora: “Controllarvi non appena sentite/vedete in voi, sul vostro corpo, dentro il vostro corpo…qualcosa che pensiate non vada affatto bene. O anche solo di routine (come in realtà ho sempre fatto io, ma come sono diventata mamma ho perso un po’o di vista me stessa, può succedere) non me ne faccio una cola, è la vita”.

Ore di attesa dunque per la Valli che poi lancia il suo appello: “La prevenzione è davvero importante. E ancora una volta, oggi, voglio ricordarvelo”. E ancora: “Ora aspetto solo l’esame istologico…saranno giorni intensi“. E i fan sperano fiduciosi insieme a lei che tutto volga per il meglio.