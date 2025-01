Qualche giorno fa Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli hanno fatto preoccupare tutti i loro fan. In un video pubblicato su Instagram, i due ex protagonisti del Grande Fratello avevano raccontato che il loro secondogenito Tancredi era ricoverato all’ospedale di Carpi. Pur senza entrare nel dettaglio, la coppia aveva poi ringraziato tutti i medici per il supporto fornito nei momenti difficili.



“Volevamo fare un ringraziamento a seguito di quello che è successo al nostro piccolo, volevamo ringraziare tutti, nessuno escluso, tutte le persone che lavorano nell’ospedale di Carpi, che ci hanno assistito con affetto, professionalità e con quel pizzico di simpatia e di ironia”, il messaggio allo staff sanitario che si era preso cura del loro bambino, 10 anni.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, la notizia sul figlio

Rientrati a Roma, dove vivono, si erano recati all’ospedale Bambin Gesù per “capire cosa sia successo e trovare un percorso”. E sempre sui social avevano pubblicato lo scatto del piccolo di casa (sono anche genitori di Matilda, ndr) con un braccio fasciato. Ora un nuovo aggiornamento.

Nelle scorse ore Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli hanno voluto rassicurare tutti sulle condizioni del figlio, che a quanto pare sta meglio. Con una storia su Instagram, a distanza di qualche giorno da quella del ricovero, glie ex gieffini hanno fatto sapere di essere finalmente tornati a casa.

Con una storia pubblicata su Instagram, Katia Pedrotti ha annunciato che il figlio Tancredi è stato dimesso dall’ospedale: “Siamo a casa”, ha infatti scritto in una foto in cui però non si vede il suo volto e nemmeno quello del bambino, 10 anni, ma solamente le loro mani intrecciate una all’altra. Per ora però non è ancora chiaro per quale motivo sia stato necessario il ricovero del secondogenito.