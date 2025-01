Una vera e propria bomba gossip è esplosa su Angelina Mango. La cantante potrebbe essersi lasciata col suo partner storico e si sarebbe già fidanzata con un famoso collega. Tutte le voci sono aumentate nel momento in cui la stessa artista ha scritto sui social network: “Sono completamente cosparsa d’amore”. Ma c’è pure di più, visto che in vacanza era solo con amici,

Angelina Mango non sarebbe più legata sentimentalmente al compagno storico, ma potrebbe essersi fidanzata con un collega. A parlarne è stato il settimanale Di Più Tv, che ha scoperto chi fosse con lei e uno dei nomi emersi è pazzesco. Infatti, stiamo parlando di uno degli artisti più amati.

Leggi anche: “Lasciati prima del matrimonio”. La coppia di Canale 5 si dice addio dopo 14 anni insieme





Angelina Mango si sarebbe fidanzata con un collega famosissimo

Il Capodanno lo avrebbe trascorso in dolce compagnia degli amici, ma Di Più Tv ha notato qualcosa di importante su Angelina Mango: “Era assente il suo storico fidanzato Antonio Cirigliano. Nelle festività il suo Antonio non era presente, nessuno scatto insieme come invece succedeva in passato”. Al suo fianco c’era però un collega, che potrebbe averle fatto perdere la testa.

Angelina ha trascorso le feste anche con Gianluca Ginoble de Il Volo e le voci di gossip sono esplose. Di Più Tv ha scritto che “vicino a lei c’era un altro volto molto conosciuto: Gianluca Ginoble, uno dei componenti del trio Il Volo”. Potrebbe trattarsi di un’amicizia, ma c’è chi sia convinto che possano anche essersi innamorati. Da parte loro c’è il totale silenzio su queste indiscrezioni.

Angelina è legata al chitarrista Cirigliano dal 2021, ma ora l’amore potrebbe essere arrivato al capolinea. Difficile capire se stia veramente con Gianluca Ginoble, ma intanto il gossip vola.