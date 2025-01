Colpo di scena per gli storici ex protagonisti di Amici, che si sono lasciati dopo quasi 14 anni insieme. E pensare che solamente un anno fa, parliamo del dicembre 2023, lui le aveva fatto la proposta di matrimonio vicino al mare. Ma queste nozze non sono mai state celebrate e addirittura ora si sarebbero mollati definitivamente e inaspettatamente.

A comunicare la triste notizia è stata Deianira Marzano, infatti l’influencer ha appreso del fatto che gli ex Amici si sono lasciati a pochi passi dal matrimonio. Lei, prima di unirsi sentimentalmente all’ormai ex partner, era stata fidanzata con Marco Carta. Ora la delusione maggiore per i fan, che mai si sarebbero aspettati questa svolta negativa.

I due ex storici ballerini di Amici si sono lasciati a un passo dalle nozze

Possiamo subito svelarvi il nome di lui, infatti è un ex ballerino di Amici 2006, quando ottenne la possibilità di arrivare fino al serale. Parliamo di Santo Giuliano, che dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi ha lavorato con Daniel Ezralow e ha collaborato pure con artiste del calibro di Laura Pausini e Katy Perry nei loro tour. Lavora come coreografo ed è conosciuto dappertutto.

Era legato sentimentalmente da tanti anni con un’altra ex ballerina di Amici, Andreina Caracciolo, ma Deianira Marzano ha rivelato grazie a un utente che “si sono lasciati Santo Giuliano e Andreina Caracciolo, ex ballerini di Amici, coreografo lui ora. Lui le aveva fatto la proposta di matrimonio in Messico, non so cosa sia successo ma è da settembre che non appaiono più assieme. Che peccato, stavano assieme almeno da 15 anni, erano una bellissima coppia“.

Andreina Caracciolo è stata invece ad Amici tra il 2008 e il 2009 e faceva parte della squadra blu. Con il suo team aveva vinto la prima puntata del serale, piazzandosi poi sesta in classifica.