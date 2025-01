Ore molto difficili per Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, la coppia nata nel 2003 tra le mura della Casa del Grande Fratello e unita da oltre vent’anni. I due, che hanno costruito una famiglia con i loro figli Matilda e Tancredi, hanno vissuto un momento di grande apprensione quando il loro figlio minore, di soli dieci anni, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Carpi.

La coppia ha scelto Instagram per aggiornare il pubblico sulla situazione e per esprimere il proprio ringraziamento al personale sanitario che li ha assistiti in questi momenti difficili. “Volevamo fare un ringraziamento a seguito di quello che è successo al nostro piccolo”, hanno dichiarato in un video condiviso sui social. “Grazie a tutte le persone che lavorano nell’ospedale di Carpi: ci hanno assistito con affetto, professionalità e con quel pizzico di simpatia e ironia che in momenti come questi fa la differenza”.





Tancredi è stato ricoverato nel reparto pediatrico dell’ospedale per motivi che Katia e Ascanio hanno preferito non approfondire. Tuttavia, il loro messaggio ha fatto trapelare l’angoscia vissuta e la gratitudine per le cure ricevute: “Il reparto pediatrico è stato fantastico, soprattutto per la capacità di tranquillizzarci”.

Leggi anche: “Sapete che succede a Helena?”. Anticipata la decisione del Grande Fratello: inaspettata



Il piccolo, ora in condizioni migliori, è tornato a casa con la famiglia. Tuttavia, la situazione richiede ulteriori accertamenti: “Siamo tornati a Roma e oggi andremo al Bambino Gesù per capire cosa sia successo e iniziare un percorso. È stato incredibile trovare persone così in gamba”.

Prima del video di aggiornamento, Katia Pedrotti aveva condiviso una foto del figlio con il braccio medicato, segno delle cure ricevute durante il ricovero. L’immagine ha suscitato un’ondata di affetto e solidarietà da parte dei follower, che hanno subito inviato messaggi di sostegno alla coppia,m mai dimenticata nonostante i tanti anni dalla loro edizione del Grande Fratello che li ha visti unirsi per tutta la vita.

Da quando si sono conosciuti nel reality, Katia e Ascanio sono diventati un simbolo di amore e stabilità. Questo episodio ha dimostrato ancora una volta la forza della loro unione, affrontando insieme le difficoltà per il bene dei figli. Ora, il prossimo passo sarà comprendere le cause del malore di Tancredi e proseguire con le cure necessarie.