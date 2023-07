Bomba gossip su Vanessa Incontrada, che non sarebbe più single visto che ha parlato di una persona al suo fianco. Per mesi ci sono stati tanti dubbi sull’attrice e conduttrice televisiva, la quale aveva fatto capire ben altro, ma adesso ha deciso di rompere definitivamente il silenzio sulla sua vita privata annunciando qualcosa di molto importante. E che permette di chiudere una questione, che era stata aperta da alcune dichiarazioni rilasciate l’anno scorso.

I fan di Vanessa Incontrada sono sobbalzati dalla sedia, quando hanno capito che non sia più single e che abbia quindi il cuore occupato. L’amore ha bussato con forza alla porta e lei si è subito convinta che dovesse stare con questa persona. Le rivelazioni sono arrivate nel corso di una sua intervista nel podcast di Diletta Leotta, che si intitola Mamma dilettante. E qui ha anche parlato di cosa significhi avere il desiderio di diventare mamma.

Vanessa Incontrada non è più single: l’annuncio da Diletta Leotta

Prima di dirvi per quale ragione si è compreso che Vanessa Incontrada non sia più single, ma legata sentimentalmente ad un uomo, dobbiamo dirvi cosa ha svelato a proposito dell’essere madre: “Io ho sempre avuto l’istinto materno sin da giovane. Pensa che il padre di Isal io l’ho conosciuto ad agosto e a novembre ero incinta, dopo quattro mesi”. Una similitudine proprio con Diletta, che è in dolce attesa pochi mesi dopo aver conosciuto il partner Karius.

Poi la conduttrice di Dazn ha chiesto: “Da quanto tempo stai insieme al tuo compagno?”. E la Incontrada ha risposto: “Beh, Isal ha 15 anni, quindi da 15-16 anni“. Dunque, Vanessa non ha trovato un nuovo fidanzato ma è ritornata assieme al compagno Rossano Laurini. Anche se ufficialmente non avevano mai confermato l’avvenuta rottura, si era capito che fosse finita la loro storia amorosa. Invece è riscoccata la scintilla e i fan sono in estasi.

Comunque circa una settimana fa si era intuito che le cose stessero andando per il verso giusto, quando lei aveva postato una foto in compagnia di lui e del loro figlio, scrivendo: “Vi voglio bene, family”. Ed effettivamente sono tornati ad essere una famiglia al 100%.