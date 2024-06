Alessia Marcuzzi, lo scoop che nessuno si aspettava. La bella e simpatica conduttrice tv è stata spesso al centro del gossip negli ultimi tempi. Si è parlato anche e a più riprese di un suo presunto flirt con Stefano De Martino quando il presentatore stava ancora con Belen Rodriguez. Molto movimentata anche la sua vita professionale. La terza stagione di Boomerissima, purtroppo, non vedrà la luce.

Ma per Alessia Marcuzzi sembra pronto un nuovo programma su Rai2. E non è finita qui. Dopo aver presentato insieme a Carlo Conti i David di Donatello la conduttrice entrerà a far parte della giuria di Tale e quale show al posto di Loretta Goggi. Alessia si siederà al fianco di Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello per giudicare i concorrenti. In ogni caso nelle ultime ore si è tornati a parlare della vita sentimentale della conduttrice…

Alessia Marcuzzi beccata con lui, c’è il ritorno di fiamma

Nei giorni scorsi si era parlato di un clamoroso ritorno di fiamma tra Alessia Marcuzzi e l’ex marito Paolo Calabresi. I due sono stati visti insieme alla festa organizzata da Elena Santarelli e Bernardo Corradi, che hanno festeggiato i loro 10 anni di matrimonio. Non ci sono però foto che confermino la segnalazione…

“Erano inseparabili – hanno raccontato diverse persone presenti a Nuovo Tv – anche se non si sono fatti fotografare insieme”. Evidentemente Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi non vogliono alimentare il gossip sul loro conto, ma la notizia è uscita comunque.

I due si sono separati nel 2022 dopo una crisi iniziata due anni prima durante il primo lockdown per la pandemia di Covid-19. La crisi, secondo chi li conosce, “si era poi aggravata per il presunto tradimento di lei con Stefano De Martino“. Tuttavia ora Alessia e Paolo sono tornati insieme. Solo qualche giorno di vacanza oppure c’è qualcosa di più?

