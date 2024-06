Bomba gossip su Alessia Marcuzzi, che potrebbe aver abbandonato la ‘solitudine’. Infatti, si sarebbe nuovamente fidanzata stando alle ultime indiscrezioni rilanciate dal settimanale Chi. La conduttrice televisiva si è recata alla festa organizzata da Elena Santarelli e Bernardo Corradi, che hanno festeggiato i loro 10 anni di matrimonio. Ed era in dolce compagnia.

Non si è presentata al party da single, almeno secondo gli ultimi rumor. Alessia Marcuzzi si sarebbe fidanzata di nuovo, visto che al suo fianco è apparso un uomo che tutti conoscono molto bene. La notizia sta già facendo il giro della rete e in tanti sono convinti che possa diventare la coppia dell’estate 2024. Ma servono adesso conferme da parte della donna.

Alessia Marcuzzi fidanzata di nuovo? L’hanno vista con lui

Il settimanale Chi, che si è occupato della festa di Santarelli-Corradi, ha posto l’attenzione anche su Alessia Marcuzzi, che in qualche modo ha rubato un po’ la scena. Lei sembrava non essere fidanzata, invece in quest’ultimo periodo si sarebbe riavvicinata ad una persona, che è stata decisamente molto importante per lei. E avrebbe ritrovato il sorriso al suo fianco.

Ecco quanto scritto da Chi sulla Marcuzzi: “Al party per l’anniversario di nozze di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, Alessia Marcuzzi (in splendida forma) è apparsa con il suo ex marito Paolo Calabresi Marconi che non l’ha mai persa di vista. I due sono stati inseparabili, pur non avendo voluto posare insieme per il fotografo. Ritorno di fiamma in vista?”. Mancano le foto di questo incontro, ma sono già tutti impazziti di gioia.

Alessia Marcuzzi si è unita in matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, che lavora come produttore tv, nel 2014. Poi due anni fa hanno annunciato la volontà di separarsi. Ma adesso potrebbero essere tornati assieme.