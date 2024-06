“Hey, si è visto!”. Alessia Marcuzzi, video interrotto e gaffe clamorosa. Chi spunta dietro mentre è in diretta

Nei giorni scorsi Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi hanno fatto gli auguri al figlio Tommaso, diventato procuratore sportivo a 2 anni dalla laurea in business dei media, che il 23enne Tommaso Inzaghi ha ottenuto alla University of Westminster di Londra. La notizia è stata data dall’agente Fifa Federico Pastorello, il quale su Instagram ha pubblicato una foto scattata a Londra al fianco di Tommaso Inzaghi, scrivendo in inglese: “Felicissimo di festeggiare la tua nuova licenza Fifa! Ora sei ufficialmente un agente!”.

Il post è stato condiviso su Instagram dalla madre Alessia Marcuzzi, felicissima dei successi del suo primogenito, appassionato di sport e di calcio come il padre Simone Inzaghi, ex calciatore e oggi allenatore dell’Inter, da poco campione d’Italia. Tommaso si occuperà di gestire i contratti degli atleti, curando anche le loro relazioni pubbliche.





Alessia Marcuzzi fa un video della beauty routine e dietro sbuca il figlio Tommaso

“Ridi piangi torni scappi, siamo sempre quei due, Auguri Tommy, Ti amo”, le parole della conduttrice romana, che il 3 maggio condurrà i David di Donatello al fianco di Carlo Conti. Sui social Alessia Marcuzzi è seguitissima e come spesso fanno le influencer, vip, conduttrici ecc, anche lei si dedica ogni giorno alla beauty routine e mostra i video in cui consiglia e promuove dei prodotti.

Negli ultimi anni, con la sua linea skincare Luce Beauty, ci ha permesso di partecipare anche alla sua routine di bellezza attraverso consigli, abitudini e foto al naturale e proprio durante uno degli ultimi video pubblicati sulla sua pagina commerciale, è capitato un piccolo imprevisto che ha fatto divertire molto le sue fan. Alessia Marcuzzi si trovava nel bagno di casa sua e mentre mostrava alcuni prodotti per la beauty routine è stata interrotta dal figlio che è entrato in bagno in accappatoio.

Tommaso Inzaghi, sempre molto attento alla sua privacy, dopo aver interrotto la madre l’ha anche presa un po’ in giro per il video che stava girando. Alessia Marcuzzi, molto divertita da questo siparietto, ha deciso di inserire la scena nel filmato che pubblicizza i suoi prodotti e di non censurarlo.