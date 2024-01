Nasce una nuova coppia nel mondo della televisione. Parliamo di due volti di Canale 5, uno è Carlo Alberto Mancini, che sono stati protagonisti in uno dei programmi più amati dal pubblico. E ora c’è stata la conferma con una foto che ha certificato l’inizio della relazione. Un bellissimo bacio che ha fatto impazzire di gioia i fan dei due, che ora si aspettano tante altre immagini così interessanti.

Quindi, la nuova coppia nata con questi due volti di Canale 5 sta già facendo gioire migliaia e migliaia di follower. Ed è stata la ragazza colei che ha voluto ufficializzare la storia d’amore con il suo nuovo partner. Ovviamente non ci sono ancora dettagli su quando si sia formata questa relazione, ma andiamo a vedere innanzitutto di chi stiamo parlando precisamente.

Nuova coppia ufficiale: sono due volti di Canale 5

La prima a parlare di questa nuova coppia è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha parlato così dei due volti di Canale 5 e di Uomini e Donne in particolare: “Ciao, non so se hai visto l’ex di Nicole Santinelli. Fino a questa estate piangeva, facendo il finto disperato per Nicole, ora sta insieme a lei. Lei nell’ultima foto che ha messo fa capire convivenza e anello. Quindi ci ha messo un attimo a dimenticare Nicole”.

Ad essersi fidanzati sono stati Carlo Alberto Mancini, ex corteggiatore ed ex fidanzato di Nicole Santinelli, e Federica Proia. Quest’ultima è anche stata protagonista a Uomini e Donne, in veste di corteggiatrice dell’ex tronista Luca Daffrè. La ragazza ha vinto anche Miss Lazio nel 2016. Dopo il primo annuncio della Marzano, è arrivata la certezza con lei che ha postato le foto col nuovo partner scrivendo: “Ti amo“.

Una vera e propria bomba gossip, con un nuovo amore sbocciato in questo primo mese del 2024 che sta volgendo al termine. E ora si attendono anche alcune attività social pure da Carlo Alberto.