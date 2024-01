Vip della tv in dolce attesa, rivelato il sesso del bebè. L’annuncio della gravidanza è arrivato insieme al nuovo anno e con uno scatto che ha subito acceso la luce dei riflettori sulla coppia: un pancino sospetto sotto l’abitino rosso. Ai fan non sfugge veramente nulla. E infatti dopo poco tempo, è stata la futura mamma a confermare la grande gioia che sta vivendo insieme al marito. E solo nelle ultime ore la coppia ha dato un super party per rivelare a tutti il sesso del bebè.

La vip della tv italiana rivela il sesso del bebè in arrivo. Nelle scorse settimane la futura mamma ha comunicato ai fan che la gravidanza stava procedendo non senza qualche problema: “Una gravidanza totalmente diversa dalla prima. Meno frequenti da qualche giorno le nausee, ma sono stata davvero molto male. Ad un certo punto ho pensato di voler fare lavaggi ecc. perché così come mangiavo avevo vomito”, ha scritto su Instagram.

La vip della tv italiana rivela il sesso del bebè in arrivo: le foto più belle del gender reveal party

Stiamo parlando proprio di Chiara Nasti che insieme al marito Mattia Zaccagni è pronta a diventare genitore per la seconda volta. La coppia infatti ha dato alla luce Thiago nel novembre 2022. E adesso il piccolo di casa accoglierà presto la sorellina o il fratellino: a proposito di questo, Chiara e il marito hanno organizzato un gender reveal party proprio per rivelare a tutti il sesso del nascituro.

Il momento è presto diventato anche ‘social’. Infatti l’influencer 26enne e il calciatore 28enne hanno aperto l’ enorme scatola chiusa con un fiocco bianco rivelando il contenuto misterioso: un orsacchiotto rosa e tantissimi palloncini su cui rifletteva una luce rosata. Per mamma e papà è in arrivo una femminuccia.

“It’s a Girl. Quanto siamo felici”, comunica Chiara Nasti che non trattiene la gioia per la notizia. “La vorrei chiamare Barbie, ma non me l’approva nessuno”, aveva rivelato non troppo tempo fa. “Sono indecisa tra Jennifer e Kimberly”, ha poi aggiunto. E una volta appreso il sesso del bebè, adesso non resta che aspettare anche l’annuncio ufficiale sul nome.