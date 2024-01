Da poco incinta del secondo figlio ed è già polemica. Come successo durante la prima gravidanza, la famosa sta facendo parlare (male) di sé il popolo dei social dopo le ultime esternazione. Mentre aspettava il primo figlio, che ha da poco compiuto 1 anno, se la prendeva con le “mamme che svaccano” in dolce attesa. Ora invece con le “mamme esaurite”. Il tutto è successo mentre rispondeva ad alcune domande su Instagram.

In una Storia di Instagram una fan le ha chiesto: “Come ti regoli con i capelli in gravidanza? Farai i colpi di sole?”. La risposta dell’influencer ed ex protagonista di Canale 5 non è stata però apprezzata sui social, dove si è creato un piccolo caso “Non sono come tutte quelle esaurite che stanno attente a ogni singola cosa”, ha precisato per poi fare riferimento al passato, quando “non c’erano tutte queste restrizioni”.

Polemica sulla vip incinta: “Mangio crudo e faccio la tinta”

Ma non è finita qui perché poi la questione si è poi spostata al cibo e anche qui le sue parole hanno fatto nascere la polemiche. Chiara Nasti, che aspetta il secondo figlio da Mattia Zaccagni, ha voluto sottolineare che “se vado in un posto che conosco il crudo lo mangio”.

E ancora, sempre a proposito di gravidanza ai fan non è sfuggito un particolare: in una delle ultime foto sembra che si stia bevendo un bicchiere di vino che, si sa, non andrebbe consumato quando si aspetta. Ma sarà davvero il suo, si è chiesto qualcuno?

comunque non so come si possa fare l’influencer così. Certe “restrizioni” ci sono perché la gente ha studiato in modo più approfondito certe cose e ha portato a galla i rischi. Quando nascevano i bimbi prima c’era anche un alto tasso di morti per parto ma ok 😃👍🏻 pic.twitter.com/hgCfibV5WA — lorena (@pellevgrinii) January 13, 2024

“Ho chiesto alla mia ragazza che si interessa di queste cose, mi ha detto che lei stessa ha dichiarato che anche se è incinta non si priva di questi piaceri”, ha scritto un utente. Mentre un’altra torna sul tema “mamme esaurite” e si chiede perché esistano influencer così: “Certe ‘restrizioni’ ci sono perché la gente ha studiato in modo più approfondito certe cose e ha portato a galla i rischi. Quando nascevano i bimbi prima c’era anche un alto tasso di morti per parto ma ok”.