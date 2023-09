Tiziano Ferro, per i fan è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della fine del suo matrimonio con Victor Allen. È successo pochi giorni fa e a sorpresa perché nessuno aveva intravisto avvisaglie di una crisi a quanto pare insanabile. Il cantante, da sempre riservatissimo, nelle ultime interviste ha sempre parlato positivamente del marito, lasciando intendere che la love story stesse procedendo a gonfie vele. Poi la doccia fredda con un lungo post indirizzato ai suoi fan, a lui sempre vicini nei momenti di gioia e anche di dolore.

“Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche del divorzio“, ha scritto il cantante, che proprio a causa del divorzio non può tornare in Italia per la presentazione del suo primo libro. Aveva incontrato Victor Allen, americano proprietario di un’agenzia di marketing di 58 anni, nel 2016.

Tiziano Ferro, “ecco i motivi del divorzio”

Poco dopo l’incontro negli studi della Warner Bros, l’appuntamento in un caffè e l’inizio della storia d’amore culminata nelle nozze il 25 maggio 2019 a Los Angeles e il 14 luglio a Sabaudia. Poi, nel 2022, hanno adottato due bambini, Margherita e Andres. La cause del divorzio? I diretti interessati mantengono le bocche cucite, ma ora arrivano le indiscrezioni del settimanale Oggi.

Il magazine diretto da Carlo Verdelli ha raggiunto persone vicine ai due che hanno raccontato come all’origine della scelta di dirsi addio ci sia stato scontro culturale e una inconciliabilità nella visione della vita e dei rapporti. La crisi, si legge ancora, non è stata affatto improvvisa ma è iniziata mesi fa e non è stata superata. Da qui la decisione di Tiziano Ferro e Victor Allen di separare le rispettive strade.

Sempre Oggi riferisce che l’arrivo dei due figli Margherita e Andreas piuttosto che unire la coppia l’ha messa ancor più in difficoltà: “Ne ha acuito le crepe piuttosto che appianarle”, si legge sulla rivista secondo cui, ancora, il cantante sarebbe molto addolorato per la situazione. Anche perché, com’è noto, c’è anche il problema di non poter portare in Italia i figli per motivi legali. Non a caso Tiziano Ferro ha annullato i suoi impegni dopo aver annunciato il divorzio da Victor Allen, spiegando che ora la priorità sono appunto i suoi figli che vivono a Los Angeles.