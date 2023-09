È lo spot del momento e anche delle polemiche il nuovo dell’Esselunga. Nella pubblicità, in onda in questi giorni, la piccola protagonista, figlia di genitori che non stanno più insieme, fa acquistare alla mamma una pesca al supermercato. Pesca che poi regalerà al papà, dicendogli essere da parte della mamma con l’ovvia speranza che si riappacifichino. Uscito lo spot, sono iniziate le polemiche. Tanti, anche sui social, hanno apprezzato il filmato e si sono commossi al punto da finire “in una valle di lacrime”.

Ma tanti altri hanno criticato la scelta di aver messo “il divorzio dal punto di vista dei figli piccoli”. C’è anche chi si chiede ironicamente se “tra i pubblicitari ci sono Adinolfi, Pillon o altri psicologi e terapeuti familiari” e chi fa notare come “la frutta va messa nel sacchetto e non va presa con le mani e messa nel carrello e sul nastro senza essere imbustata e prezzata” al supermercato. Anche diversi volti noti e della politica hanno commentato lo spot Esselunga.

Esselunga, chi è la mamma protagonista dello spot

Prima fra tutti la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante”. E ancora, Matteo Salvini: “Dare voce ai tanti genitori separati, a quelle mamme e a quei papà quasi mai citati e spesso troppo dimenticati, al legame indissolubile con i figli. Trasformare uno spot in uno splendido messaggio di Amore e Famiglia merita solo sorrisi. Come fa certa gente a insultarlo e deriderlo solo perché non narra il “modello” che vorrebbero loro?”.

La protagonista è la bambina, ma molti avranno riconosciuto l’attrice che interpreta la mamma separata in quella che è la pubblicità più contestata degli ultimi giorni. Anche perché è un volto ben noto al pubblico televisivo. Si chiama Giulia Briata, ha 34 anni e dopo la laurea a Padova in Mediazione linguistica si è diplomata alla Scuola del teatro stabile del Veneto nel 2008.

Quindi ha iniziato a lavorare per tantissime serie tv di successo, ma anche film come “Si muore tutti democristiani” nel ruolo di Laura, diretta da Il Terzo Segreto di Satira. Sul piccolo schermo ricordiamo “Odio il Natale” su Netflix, “Doc” con Luca Argentero e “Un passo dal cielo”. Uno degli ultimi lavori è, appunto, la pubblicità della Esselunga.