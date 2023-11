Pessima notizia per Alessandra Mussolini, costretta in queste ore a vivere un lutto molto grave che ha colpito lei e la sua famiglia. Proprio la politica e personaggio tv ha voluto comunicare a tutti questo decesso, che non ha potuto che renderla molto triste. Un dolore immenso, anche perché questa persona è stata fondamentale nell’arco della sua vita. Ora se n’è andata per sempre e la sua mancanza si farà sentire moltissimo.

Alessandra Mussolini ha rattristato tutti con questo annuncio inaspettato. Un lutto inaspettato per molti, anche se la stessa donna ha fatto comprendere che ci fossero problemi di salute dato che ha voluto ringraziare i medici che si sono adoperati affinché potesse essere evitata questa morte. Distrutta dalla sofferenza anche sua madre Maria Scicolone, che ora dovrà avere la forza di andare avanti senza la sua presenza.

Alessandra Mussolini in lutto: “Era affettuoso e sempre presente”

Un addio molto sofferto per Alessandra Mussolini, un lutto che l’ha colpita nel profondo del suo animo. Attraverso un messaggio a nome anche di sua madre e della sorella Elisabetta, la 60enne romana ha fatto sapere: “Lui è stato un marito esemplare ed un padre affettuoso che ha amato e rispettato mia madre oltre ogni limite. Per me e per mia sorella Elisabetta un padre affettuoso e sempre presente. Ringraziamo il personale medico e paramedico della clinica Quisisana”.

E ancora: “E soprattutto il reparto di terapia intensiva del Policlinico Casilino per la professionalità e la grande umanità che ci hanno dimostrato e della quale saremo per sempre grate. Alessandra ed Elisabetta Mussolini, Maria Scicolone”. A morire è stato il compagno di una vita di Maria Scicolone e patrigno di Alessandra Mussolini, Abdoul Majid Tamiz, che era originario dell’Iran. Era un importantissimo cardiochirurgo e si è spento ad 82 anni.

Maria Scicolone, precedentemente sposata con Romano Mussolini, ebbe un esaurimento nervoso e proprio durante un suo ricovero in clinica, incontrò Abdoul Majid Tamiz, con il quale è stata insieme fino alla sua dipartita.