Stefano De Martino ha davvero una nuova fidanzata? Dopo quello sulla fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, è questo il gossip più letto e cercato dell’estate 2023. Va premesso che anche sull’ennesima rottura con la showgirl argentina non è mai arrivata alcuna conferma in questi mesi roventi, per il caldo e per i rumor che li hanno di nuovo travolti. Le voci però corrono e i recenti post di Belen sembrerebbero confermare i tradimenti del conduttore ed ex ballerino di Amici. Prima il gesto – a detta di molti inequivocabile – mentre si tocca la testa come a voler indicare “le corna”, poi il video dei cervi.

Da settimane si parla di un presunto tradimento da parte di Stefano De Martino che avrebbe messo (o contribuito a mettere) la parola fine su questa storia infinita. E se dapprima gli esperti di cronaca rosa si sono concentrati sulla sempre presunta nuova relazione di lei con l’imprenditore Elio Lorenzoni, ora è su di lui e sulla sua nuova vita sentimentale che sono rivolte le attenzioni. In primis quelle di Fabrizio Corona, il primo a lanciare la bomba.

Stefano De Martino, chi è la presunta nuova fidanzata Beatrice Vendramin

L’ex re dei paparazzi ha più volte confermato la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, già annunciata un mese prima da Novella 2000. Poi ha aggiunto altri retroscena. E dopo quello sul tradimento ha sparato il nome della nuova fidanzata: sarebbe Beatrice Vendramin, un’influencer conosciuta anche per i suoi flirt passati.

“Stefano De Martino starebbe con Beatrice Vendramin, una sorta di Belen, più giovane, in versione bionda”, ha scritto sul suo canale Telegram Fabrizio Corona. Tutti, allora, a cercarla sui social dove ha un bel seguiti. Ora nuovi particolari sulla presunta nuova fiamma del conduttore Rai arrivano da Roberto Alessi sul suo settimanale.

“Influencer (un milione di follower su Instagram), modella, attrice (Non dirlo al mio capo 2), già teen idol nella sitcom Disney Alex & Co., lavora da quando aveva 4 anni. Bea non è nuova a ‘storie famose’: è stata legata al rapper Fred De Palma e all’attore Giacomo Giorgio. Se fa parte, come Stefano, della categoria ‘o famoso o niente’ Stefano è l’ideale”, scrive Alessi a proposito di Beatrice Vendramin.