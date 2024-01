Pizzicato da Striscia la Notizia, Stefano De Martino ha rotto il silenzio sul presunto flirt con Alessia Marcuzzi. Di presunto, secondo Belen, ci sarebbe poco o niente. Recentemente, rispondendo ad un fan, la showgirl aveva infatti confermato la storia clandestina tra i due e la versione fornita dall’investigatore sociale Alessandro Rosica che, poche settimane fa, aveva fornito dettagli piccanti sulla relazione tra i due. “Belen alla fine non si trattiene e conferma il mio scoop”, racconta l’investigatore social.

“Da anni vi raccontavo la storia parallela ed i continui tradimenti da parte di Stefano de Martino, questa volta però la ragazza è molto famosa, è addirittura amica di Belen. Si tratta proprio di Alessia Marcuzzi. A seguito delle mie rivelazioni, Alessia si separa addirittura con il suo ex marito. Stefano invece continua a negare, per tutelare il figlio”.





Stefano De Martino: “Non ho tradito Belen con Alessia Marcuzzi”

E Stefano ha negato anche ai microfoni di Striscia la Notizia. Raggiunto da Valerio Staffelli De Martino ha rotto il silenzio in merito al presunto flirt che avrebbe avuto con la Marcuzzi. “Se sono un traditore seriale? Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta. Se smentisco la storia con Alessia Marcuzzi? Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio”.

“L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social”. Poi l’inviato di Striscia ha chiesto a Stefano con quante donne avesse tradito Belen. E la sua risposta è stata: “La matematica non è mai stata il mio forte”. La risposta di Belen potrebbe non arrivare ma c’è chi continua a dirsi sicuro che presto la verità uscirà fuori.

I presunti numerosi tradimenti di Stefano sono stati un mattone per Belen. Lo ha raccontato nel corso di un’intervista concessa al settimanale Chi. “Ho la consapevolezza di non essere stata apprezzata per come sono, ma per quello che rappresentavo. Non ho scelto io di sapere, succede sempre quando finisce una relazione. Quando ti lasci i nodi vengono al pettine e tutti cominciano a dirti: “Lo sapevo”. E io rispondo: “Ma perché non me l’avete detto prima?”.