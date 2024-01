Grande Fratello 2023, Fiordaliso lo dice chiaro e tondo. Le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia continuano ad agitare gli animi. Ed è questo il caso di Fiordaliso, che appare sempre più stanca e in disappunto. Questa volta il gioco diventa serio e infatti la cantante sembra essere sul punto di prendere una decisione definitiva in merito alla sua permanenza in casa.

Fiordaliso sul punto di lasciare la casa del Grande Fratello. La gieffina sempre più stanca delle dinamiche degli ultimi tempi che sicuramente hanno turbato gli equilibri tra i concorrenti. La gioia più grande è stata quella di vedere rientrare in gioco l’amica Bea, ma tolto questo, la situazione per lei sembra essere diventata insostenibile.

Fiordaliso sul punto di lasciare la casa del Grande Fratello: “Non ci sono più per nessuno…”

Lo avrebbe detto chiaro e tondo nel corso di una chiacchierata con Rosanna Fratello: “Non ci sono più per nessuno, faccio il comodino, mi sono rotta le balle di tutto, di tutti i pensieri negativi. Me ne voglio andare”. A scuotere l’animo della cantante sembrano essere stati gli atteggiamenti nei riguardi di Beatrice Luzzi da parte di Letizia Petris e Paolo Masella.

Il malumore della concorrente sembra essere arrivato al punto di prendere la decisione di abbandonare il gioco prima del dovuto. E questo perché in cuor suo auspica, in verità, che il clima torni più sereno. D’altra parte anche nel corso di qualche puntata precedente Alfonso Signorini è intervenuto in merito all’insofferenza della concorrente che aveva già espresso il principio di un desiderio di ritirarsi dal gioco.

Ovviamente questo è quanto è emerso nel corso degli ultimi avvenimenti e sull’abbandono del gioco da parte di Fiordaliso non esistono ancora effettive conferme in tal senso. Non occorrerà fare altro che seguire la messa in onda del 15 gennaio per scoprire se la concorrente prenderà davvero questa decisione definitiva.