Al Grande Fratello c’è ancora qualcuno che non si è reso conto degli scivoloni fatti in questi giorni dopo l’uscita di Beatrice Luzzi per la morte del padre. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello anche Alfonso Signorini è intervenuto per strigliare un folto gruppo di concorrenti, che nelle ore successive alla notizia del lutto dell’attrice hanno cantato, ballato e chiesto anche di organizzare una festa per Max Varrese.

“Credo che dopo mesi di convivenza, ciascuno di voi abbia potuto provare un sentimento nei confronti di un inquilino, io credo che anche se il Gf vi ha detto non era il caso di commentare la notizia. Potevate farlo con l’atteggiamento però… Mi ha disturbato vedere gente che pochi giorni prima era depresso, fingere di pomiciare con un manichino, chiedere di alzare la musica o andare in sauna come se nulla fosse”, ha detto Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Fiordaliso avvisa i concorrenti sulla richiesta di squalifica

Dopo la puntata Anita e Garibaldi, due dei concorrenti criticati da Signorini, hanno puntato il dito contro il Grande Fratello spiegando di non sentirsi tutelati e minacciando anche di uscire dalla casa. Comportamenti da immaturi per Fiordaliso, che intrattenutasi con Massimiliano Varrese ha spiegato il suo punto di vista. “Voglio dire, se si sono presi una lisciata, una ramanzina così, te la prendi e basta. Non hanno mica quindici anni. Inutile che dicono ‘non ci hanno tutelati’”.

Secondo Fiordaliso, a differenza dei concorrenti infastiditi dalle parole di Alfonso Signorini, il GF li avrebbe tutelati per il semplice fatti che oggi si trovano ancora in casa e non fuori come chiedeva a gran voce il pubblico. “Non ti possono tutelare quando sei 24 ore su 24 in diretta. Come fanno a tutelarti quando dici e fai cose davanti alle telecamere? Hai sentito che da fuori chiedevano la squalifica?! Non se ne sono resi conto?”.

🔥 Fiordaliso on fire: ''Hai sentito Alfonso? Chiedevano la squalifica. Non se ne sono resi conto loro. Mi sembra che li hanno tutelati. Sono ancora qui dentro, no?''#grandefratello pic.twitter.com/Dg93lqfXlE — GF NEWS (@GF17_news_) January 9, 2024

Nel lungo discorso di Fiordaliso a Massimiliano Varrese, l’artista ha proprio messo in evidenza il fatto che i concorrenti strigliati siano tutti in casa e non abbiano neanche avuto un provvedimento da parte del Grande Fratello: “A me sembra che sono già stati tutelati visto che sono ancora qui dentro. Quindi incassi, stai zitto, vai avanti e poi basta. Capisci l’errore, hai sbagliato e chiudi lì tutto. Invece questi fanno la polemica. Se io dico queste cose loro mi saltano in testa”. Massimiliano Varrese, che in questi mesi ha avuto diverse liti con Beatrice, si è detto d’accorso con Fiordaliso e con quanto fatto in puntata dal conduttore.