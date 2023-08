Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la notizia dell’ultima ora è choc tra i fan. Una storia d’amore costellata da continui alti e bassi: come andrà a finire? Nelle ultime ore il dettaglio della fede al dito del conduttore sotituita da un altro anello ha fatto alquanto parlare. Ma sarebbe stato il conduttore in persona a rivelare che il gioiello apparteneva all’amato nonno. Poi un nuovo scenario che si prospetta all’orizzonte: spunta una donna nella vita di Stefano. Di chi si tratta?

Stefano De Martino con un’altra donna dopo Belen Rodriguez, fuori tutti i dettagli. La coppia in crisi: momentanea? Ai fan non è dato saperlo, ma le prove che tra modella e il conduttore esista un definitivo allontanamento sarebbero a portata di tutti. A rincarare la dose ci ha pensato l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, con un nuovo scoop.

Stefano De Martino con un’altra donna dopo Belen Rodriguez: l’indiscrezione di Fabrizio Corona

Nello specifico Fabrizio Corona avrebbe riferito attraverso il proprio account Telegram del nuovo presunto flirt tra Stefano De Martino e una donna misteriosa. E questo dopo la notizia del presunto avvicinamento tra Belen e l’imprenditore Elio Lorenzoni. Anche Stefano De Martino pronto a voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo sentimentale? Fabrizio Corona annuncia a tutti l’indiscrezione così.

“Domani (oggi, ndr) ore 15.00 vai sul canale premium e scopri il nuovo flirt di Stefano De Martino. E’ giovane e famosa”. Quanta verità si nasconderà dietro questa indiscrezione? Nell’attesa di scoprire la verità, semmai i diretti interessati decideranno di rompere il silenzio, i fan hanno azzardato alcune conclusioni, riferite anche alla questione legata al post dell’account Instagram Whoopsee che così recitava: “Stare in una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single: lo dice la scienza”.

Davanti a queste parole il gesto di Stefano De Martino è stato inequivocabile. In seguito al post, infatti, il conduttore avrebbe reagito con un like visibile sotto gli occhi di tutti. Insomma, il conduttore approverebbe la scelta di alcuni single disposti a vivere da soli appunto, piuttosto che in una relazione infelice. Quindi per alcuni utenti non sarebbe del tutto da escludere la possibilità che il cuore di Stefano possa battere non solo per Belen.