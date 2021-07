Accuse durissime nei confronti di Stefania Orlando. La conduttrice televisiva e protagonista dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ è stata attaccata duramente nelle scorse ore e siamo sicuri che potrà esserci una replica da parte sua, visto che è stata costretta a leggere cose ben poco carine nei suoi confronti. Una persona che è stata a lei molto vicina ha perso completamente le staffe e ha cominciato ad aggredire verbalmente, tramite il settimanale ‘Nuovo’, la moglie di Simone Gianlorenzi.

Recentemente lei ha invece dichiarato: “A voi sembra giusto he io non posso più bere caffè per colpa della gastrite cronica? Li morta*** sua?!”. Niente più caffè, d’altra parte con la gastrite sarebbe un ‘suicidio’. Quindi meglio evitate. Ma per chi è un amante del nero liquido è una perdita! E Stefania sembra proprio far parte di questo gruppo di persone. In una successiva story Stefania Orlando ha raccontato che stava andando a fare colazione: “Caffè d’orzo – ovviamente – e latte di soia” ha spiegato in quella occasione.

Nelle ultime ore Stefania Orlando è dunque stata messa nel mirino: “C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che lei abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi vent’anni ha venduto solo materassi. Anche lei se n’è andata di casa perché si era innamorata di un altro uomo. Ho esagerato a prendermi sempre le colpe per salvarle la faccia”. Ma non è tutto perché l’ex gieffina ha dovuto subire altre frasi dai contenuti sicuramente poco piacevoli, che l’hanno travolta.





A scagliarsi contro Stefania Orlando è stato l’ex marito Andrea Roncato, il quale ha continuato a rincarare la dose: “Dovrebbero smettere di definirla la ex di Andrea Roncato e dovrebbero invece chiamarla la moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo marito”. La speranza dell’uomo è che possa finire tutto questo al più presto. Per il momento la diretta interessata ha preferito restare in silenzio, ma c’è chi è pronto a giurare che stia per mettere a punto una risposta molto decisa alla luce di queste affermazioni.

Stefania Orlando ha comunque deciso di cambiare look e rendere la sua chioma ancor più luminosa, pronta a brillare più che mai sotto i raggi del sole a-a-bronzatissima e già sulla cresta dell’onda. Avete visto che splendida chioma estiva? Dal canto suo il marito non ha potuto fare a meno che complimentarsi, quando ha potuto assistere a questo cambiamento azzeccatissimo.