Sophie Codegoni è stata ascoltata dai pm della Procura di Milano nell’ambito delle nuove indagini avviate dopo la scarcerazione dell’ex compagno, Alessandro Basciano. La 23enne influencer, che lo scorso 14 novembre aveva denunciato l’uomo per minacce e stalking, è arrivata in Procura accompagnata dall’avvocata Jessica Bertolini. Durante l’interrogatorio, che si è svolto in presenza anche del pm Antonio Pansa, della sostituto procuratore aggiunto Mannella e dei carabinieri del Nucleo investigativo, la modella ha raccontato di aver subito insulti e atteggiamenti persecutori da parte di Basciano, alimentando così la sua paura per la propria incolumità.

Tra le frasi minacciose pronunciate dall’ex compagno, che la ragazza ha riferito agli inquirenti, spicca quella in cui Basciano le avrebbe detto: “Vengo a casa tua e ti ammazzo”, risalente a due settimane fa. Sophie ha anche raccontato di come l’ex le abbia fatto recentemente dei regali costosi, come una borsa di lusso, ma ha sottolineato che questi gesti non sono riusciti a placare le sue paure. Anzi, ha aggiunto che ora, a distanza di tempo, lancerebbe volentieri quel regalo dalla finestra.

“Non è finita”. Basciano e Sophie Codegoni, cosa succede ora: la decisione cambia tutto







Sophie Codegoni a colloquio per cinque ore dopo la scarcerazione di Basciano

Sophie Codegoni è apparsa molto provata durante l’interrogatorio, visibilmente stressata e segnata dalla difficile situazione che sta vivendo ormai da mesi. Gli inquirenti, che hanno ritenuto credibile la sua versione, stanno analizzando anche il materiale probatorio acquisito, comprese le chat tra i due, che verranno esaminate nei prossimi giorni.

Nel fascicolo della Procura non risultano tracce di una remissione della querela presentata dalla giovane nel dicembre 2023, né è stato mai confermato ufficialmente un eventuale ritiro della denuncia. Al contrario, la modella ha ribadito di non aver mai ritirato la querela e ha confermato le accuse di violenza e vessazioni, come aveva già dichiarato in una recente intervista al Corriere della Sera.

Nel frattempo, la difesa di Basciano ha depositato atti relativi a una scrittura privata tra l’ex dj e la 23enne, in cui, a quanto pare, erano stati presi accordi in ambito civilistico, con un impegno da parte della modella a ritirare la denuncia in sede penale, cosa che però non risulta essere mai avvenuta. L’analisi di questi nuovi documenti ha portato la Procura a continuare l’inchiesta, sentendo anche testimoni, tra cui amici e familiari di Sophie, e a prepararsi a una prossima audizione dell’ex compagno della ragazza.

L’inchiesta è ancora in corso e la Procura di Milano dovrà fare chiarezza sulla veridicità di queste nuove affermazioni e documenti, nonché sull’eventuale ritiro della querela, mentre Basciano, scarcerato nei giorni scorsi, dovrà difendersi dalle accuse in sede penale.