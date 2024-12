“Io mi ritiro, basta”. La famosa attrice dice addio alle scene. All’anagrafe si chiama Filomena Mastromarino, ma per tutti ha un altro nome: Malena. È con questo che tutti sanno di chi parliamo, un nome che ha fatto scalpore nel panorama italiano per la sua capacità di rompere schemi e pregiudizi. Originaria di Gioia del Colle, in Puglia, Malena è passata dall’essere una giovane donna impegnata in politica con il Partito Democratico, fino a diventare una delle attrici più note del cinema per adulti, sotto la guida del celebre regista americano Rocco Siffredi.

Il debutto nel mondo del por** è avvenuto proprio con **lui, icona del settore, che l’ha definita “una forza della natura”. Malena si è rapidamente distinta per la sua naturalezza davanti alla telecamera e la capacità di affrontare senza timori i tabù legati alla ses…lità. Da allora, è diventata una delle protagoniste principali di molte produzioni internazionali, ricevendo anche premi e riconoscimenti nel settore. La ‘brutta’ notizia per tutti i suoi fan arriva come un fulmine a ciel sereno: “Avrei dovuto riflettere di più. Mi sono fatta trascinare dal gioco”.





E ancora Malena: “Mi sono fatta male da sola come donna. Ogni scelta che ho fatto nella mia vita, ripensandoci adesso, è stata l’opposto di quello che il cuore mi diceva di fare. Una sorta di ribellione. […] A quel ‘fai questo perché sei portata’. Fai il liceo classico perché sei portata. E ho fatto lo scientifico. Non mettere gonne corte… […] Credo che il por** sia stato uno sbaglio e sono certa di aver già pagato. Avrei dovuto riflettere di più. Mi sono fatta trascinare dal gioco”.

Poi racconta Malena: “Mi sono fatta male da sola come donna. Avevo una relazione con un uomo di cui non ero ufficialmente la donna, ero l’altra, quindi nella mia testa è scattato questo: ‘Visto che non posso essere tua sarò degli altri’. Da quel momento il por** entra nella mia vita”. E dopo 39 film ora per lei è il momento di dire basta. Su mamma e papà Malena dice: “Non glielo ho detto. Lo hanno scoperto dalla tv”.

Conclude: “Non volevo essere fermata e non volevo dare a mia madre la responsabilità, nei confronti di mio padre che da diciassette anni vive all’estero, di non avermi fermata. Non mi piaceva più ciò che accadeva intorno all’ambiente del por**. La trasgressione è bella se vista come alternativa. Era diventato tutto un’esagerazione. Non era più un vizio ma un peccato. E mi sentivo responsabile di un sistema. Quello di illudere povere ragazze che un giorno sarebbero diventate come me. E io mi sento in colpa per questo. È un mondo pericoloso”.

