Non c’è pace per Guillermo Mariotto. Dopo la puntata di sabato scorso e il suo ritorno dietro il bancone dei giurati di Ballando con le Stelle, scoppia un altro caso. Sebbene Milly Carlucci e la Rai lo abbiano perdonato per la sua improvvisa fuga, già entrata nella storia del programma, il pubblico sembra meno indulgente. A dimostrarlo sono i numerosi commenti negativi comparsi in queste ore sui suoi profili social.

Lo stilista, infatti, ha recentemente riattivato il suo account Instagram, che aveva “spento” poche ore prima dell’ultima puntata del programma andata in onda sabato 14 novembre. Non appena il profilo è stato riattivato, però, è stato preso d’assalto da critiche dei telespettatori. Molti fan del programma hanno espresso disappunto per come è stata gestita la vicenda, ritenendo che la Rai sia stata eccessivamente indulgente nei confronti del giudice.

Leggi anche: “Cosa gli avete fatto, basta”. Grande Fratello, Lorenzo trovato così nella notte: “Chiamate subito la madre”





“Vergognati”. Ballando con le stelle, polemiche su Guillermo Mariotto dopo il ritorno sui social

“Dovevi essere mandato via come Madonia! Due pesi, due misure”, ha scritto un utente, riferendosi al caso di Angelo Madonia, il maestro di ballo ed ex partner di Federica Pellegrini, allontanato dal programma per molto meno. Altri commenti sono stati ancora più duri: “Vergognati! Cafone e maleducato”. Oppure: “Ma un po’ di dignità ce l’hai? Solo uno come te poteva tornare”.

Resta da vedere se Guillermo Mariotto risponderà a questi attacchi. Durante la puntata di sabato scorso, in una clip il giudice aveva giustificato la sua improvvisa uscita dallo studio attribuendola a un forte stress accumulato in questo periodo. Poi si è rivolto direttamente al pubblico, scusandosi quasi in lacrime. Poi Mariotto è apparso in studio con un mazzo di rose e lo ha donato alla presentatrice, che lo ha riammesso tra i giudici.

Intanto su Mariotto è scoppiato già un altro caso: Proprio nella serata che segnava il suo rientro a Ballando con le Stelle è stata segnata da un nuovo episodio controverso. Striscia la Notizia ha pubblicato un video in cui si sente Mariotto pronunciare una frase volgare proprio prima di entrare sul palco: “Che figlia de ‘na migno**a”. Non è chiaro a chi fosse rivolto il commento, ma il tg satirico di Antonio Ricci ha subito riportato l’attenzione sullo stilista, già protagonista la settimana precedente della consegna di un tapiro d’oro piuttosto movimentata. Quel che è certo è che Guillermo Mariotto continuerà a far parlare di sé ancora a lungo.