Teo Mammucari, intervistato da Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, ha rivelato dettagli intimi e riflessioni profonde legate alla sua recente apparizione a Belve e al tumulto mediatico che ne è seguito. “Quando uno prende il Lexotan per dormire non sta bene, ho parlato con alcuni amici e mi hanno detto che passa tutto in fretta, ma io sto pensando di sospendere il teatro e ho detto al mio agente che mi prendo un anno sabbatico dalla tv. Non sto bene. Che devo fare?”, ha dichiarato apertamente il conduttore. Durante l’intervista, Mammucari ha spiegato di aver mal sopportato i meme e gli sfottò che hanno invaso il web dopo la sua partecipazione al programma.

“Se qualche meme mi ha fatto ridere? Qualcosa. Ma sono stato travolto da insulti e minacce”, ha confessato. Sul format di Belve, il conduttore ha ammesso di non essere un assiduo spettatore, sebbene ne riconosca il valore: “Belve? Avevo solo visto l’intervista di Flavia Vento e qualche spezzone su YouTube di Raoul Bova. […] Non è il tipo di tv che guardo ma è il tipo di tv che ammiro”. Un capitolo significativo dell’intervista ha riguardato Francesca Fagnani, conduttrice di Belve.





Teo Mammucari: “Non sto bene, prendo il Lexotan”

Mammucari ha descritto il suo disagio durante l’intervista e il contrasto con il suo stile dominante: “La attaccavo per difendermi perché soffrivo il suo essere dominante e io sapevo di essere fragile in quel contesto. Il darmi del lei mi ha dato fastidio perché l’ho vissuto come un passaggio da mia pari a conduttrice”. Ha aggiunto: “Ero a disagio, lei è partita a 300 all’ora, mi sono detto: non sono nel posto per me”. Selvaggia Lucarelli ha provocato Mammucari con una riflessione sulle sue insicurezze nei confronti delle donne forti: “Le donne forti ti fanno sentire insicuro, lo sai vero?”.

La mia intervista a Teo Mammucari oggi sul Fatto. “Quando sono entrato in studio mi è successo quello che mi era successo con te a Ballando. Ti attaccavo per difendermi perché soffrivo il tuo essere dominante”. “Il pubblico muto mi ha fatto andare in crisi, lo ammetto. Se mi… pic.twitter.com/iOv5Rm82FY — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 15, 2024

La risposta del conduttore è stata sincera: “Sì, ho fatto un percorso su questo. Credo parta da mia madre. Quando avevo tre anni mi disse che mi portava alle giostre, invece mi ha portato in collegio dove sono rimasto tre anni e mezzo”. Un altro punto caldo della conversazione è stato il famoso “vaffa” che Mammucari aveva pronunciato durante la trasmissione. Ha chiarito che non era diretto alla Fagnani, come molti avevano ipotizzato: “Quel vaffa montato come se fosse stato rivolto a lei, mentre stava ancora parlando col pubblico, Fagnani mi deve delle scuse”.

Mammucari ha spiegato che quel commento era rivolto a suo fratello, il quale, nel camerino, gli aveva detto: “Tranquillo, non è successo niente”. L’intervista ha messo in luce un lato vulnerabile e umano del conduttore, mostrando come la pressione mediatica e le esperienze personali possano lasciare un segno profondo. Con la decisione di prendersi un anno sabbatico dalla televisione, Teo Mammucari sembra intenzionato a ritrovare il proprio equilibrio lontano dai riflettori.

Leggi anche: