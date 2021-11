“Ci mancherai tanto”. Lutto per Sonia Bruganelli: “Ora sei lassù con lui”

Lutto per Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis e opinionista del ‘GF Vip 6’ ha ricevuto una bruttissima notizia a poche ore dalla puntata in diretta di lunedì 29 novembre. Un dolore molto forte per la donna, che ha voluto immediatamente condividere con i suoi follower questo triste momento. Ma non sono mancate anche le polemiche, visto che c’è stata qualche incomprensione di troppo. Prontamente risolta da alcuni fan della donna, che hanno immediatamente fatto chiarezza in merito.

Nei giorni scorsi è tornata a parlare del rapporto con Sonia Bruganelli l’altra opinionista del reality show, Adriana Volpe: “La stimo molto, è una donna di spessore e conosce i meccanismi della tv. È laureata, come me, ma abbiamo un senso dell’ironia differente. Se ogni settimana milioni di ascoltatori seguono il reality è perché le dinamiche sono quelle che si creano in qualsiasi comunità”. Quindi, il legame tra le due ha avuto dei miglioramenti, dopo alcune settimane di guerra verbale totale.

Questo il dolorosissimo messaggio di Sonia Bruganelli nel salutare un’ultima volta una persona a lei cara: “Da oggi papà avrai un amico in più lì su con te. A noi qui giù lui mancherà tanto…#doctorLaser per gli altri, per noi solo Francesco”. Questo post dell’opinionista del ‘Grande Fratello Vip’ ha fatto commettere qualche errore nei commenti ad alcuni suoi follower, infatti in tanti avevano pensato che fosse deceduto suo padre. Invece si trattava di un suo amico nonché un carissimo amico anche del genitore.





Ad essere morto è stato Pier Francesco Parra, il medico della Nazionale, conosciuto nel mondo del tennis. Come ha voluto specificare un seguace di Sonia Bruganelli: “Non è morto il padre della Bruganelli, è morto il dottor Pier Francesco Parra, detto dottor Laser, il grande medico dei tennisti. Poiché anche il padre di Bruganelli è deceduto anni fa, la stessa Sonia gli sta dicendo che è stato raggiunto dall’amico di famiglia Parra. Non capiscono cosa leggono, non è la prima volta che succede”.

Intanto, per onorare la memoria di Pier Francesco Parra oggi gli italiani Sinner e Sonego scenderanno in campo per la Coppa Davis con il lutto al braccio. Tanti i messaggi arrivati sui social: “Proprio in questi giorni così belli per la nostra nazione di tennis. Mi spiace. Che la terra gli sia lieve”. E poi: “Sono dispiaciuto. Spero che i giocatori abbiano un motivo in più per onorarlo in campo. Condoglianze ai familiari”.