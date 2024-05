La coppia vip italiana aspetta il primo figlio. L’annuncio è arrivato da entrambi sui rispettivi profili social, generando un entusiasmi smisurato nei loro follower. La gravidanza di lei archivia definitivamente la bruttissima notizia che li colpì più di un anno fa, quando la ragazza dovette abortire. Era gennaio 2023, quando scoprirono durante una visita medica che il cuore del piccolo non batteva più.

Non si sono mai persi d’animo, infatti ora la coppia vip italiana può finalmente quasi accogliere il primo figlio nella loro vita. Dovranno pazientare ancora qualche mese, ma poi saranno ufficialmente mamma e papà. Le parole della futura madre racchiudono tutte le emozioni provate, quindi sicuramente gioia ma anche preoccupazione per quanto successo in passato.

Per la coppia vip italiana arriva il primo figlio: la gioia dopo il dramma

Cancellato il dramma dell’aborto, la coppia vip italiana non ha mai perso le speranze di avere il primo figlio. Lei, nota influencer, ha scritto su Instagram: “Sinceramente non so da dove iniziare… Sono stati dei mesi emozionanti ma dall’altro lato ricchi di preoccupazione per noi, soprattutto dopo l’ultima esperienza che abbiamo avuto. Non potete capire come è stato difficile tenermela stretta, ovviamente avrei voluto dirvi tutto subito, anche perché con il mio lavoro qui, spesso è stato difficile ‘nasconderlo’ ed ultimamente quasi impossibile”.

Ad essere incinta è Giorgia Crivello, mentre il quasi papà è il cestista Stefano Laudoni. L’influencer ha aggiunto: “La nostra scelta è stata semplicemente quella di aspettare fino a che non avessimo avuto in mano l’esito di esami approfonditi che abbiamo deciso di fare, per sentirci più sereni e per proteggere uno dei nostri più grandi sogni. So che tanti commenti sono stati fatti in buona fede (altre cose per delicatezza e soprattutto modi, erano evitabili ma ora non importa)”.

Crivello ha concluso così il post su Instagram: “Vi ringrazio immensamente per le vostre parole meravigliose e per i pensieri che avete avuto per me… Grazie anche a chi aveva capito tutto ed ha avuto l’empatia di rispettare le paure così enormi di questo momento… La nostra famiglia diventa più grande e noi ancora non abbiamo realizzato. E mo che facciamo?????”. Giorgia e Stefano si sono uniti in matrimonio nel 2022, mentre la loro storia d’amore è cominciata nel 2019. 5 anni dopo essersi messi insieme, sono pronti ad accogliere il bebè.